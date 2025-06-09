石門實中設棒球隊 民代籲新北給資源

位於新北市北海岸的石門實驗國中，今年成立青少棒代表隊，9月將參加市長盃棒球比賽初試身手。議員指出，北海岸缺乏棒球隊，但體育局的棒球扎根計畫只補助社團2至3萬元，資源太少，獎勵作用太低。體育局回應，球隊未來若有比賽，會挹注更多資源。

石門實中面臨位處偏遠、設備不足等困境，但不減推動棒球的熱忱。校方透過舉辦北海岸國小棒球營，及引進新店大豐國小專業教練協訓，初步建立基礎，日前也向體育局提出成立棒球校隊計畫，獲得天美慈善基金會、法鼓山基金會助一臂之力，紅土棒球場已完成，球隊除了體育場外，也有正式的比賽練習場。

校長鍾兆晉表示，北海岸過去沒有設立球隊，在地學生若想要打球很難圓夢，他本身有Ｃ級教練證，過去在其他學校也有推動成立球隊，希望讓石門實驗中學成為北海岸訓練基地，培育少棒人才，每周三讓國小生來參與，也希望能申請經費，未來寒暑假舉辦常態育樂營，培育更多種子成員。

議員陳偉杰指，台灣近年有一股棒球熱，北海岸缺乏棒球隊，但體育局的棒球扎根計畫只補助社團2至3萬元，資源太少，獎勵作用偏低。

陳偉杰呼籲，體育局與教育局應啟動專案輔導，優先支持如石門實中等偏鄉學校的體育發展。目前全市有90支棒球隊伍，偏遠地區資源明顯不足，若能將石門實中打造成基層棒球示範校，有助帶動整體北海岸棒球發展，讓當地學子也有追逐棒球夢想的公平起點。

體育局長洪玉玲表示，石門實中棒球隊因為是從社團起步，社團補助是2至3萬元，校方目前尚未來申請相關經費，將主動與校方聯繫，未來社團出去比賽會有其他支持，經費上將盡力協助。