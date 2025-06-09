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瑠公圳老宅26日將拆 屋主陳情促保留

聯合報／ 記者張策／新北報導
屋主賴碧珍說，家族在地五代，依法多次申購土地，卻被水利會以「機關用地」為由拒絕，土地最後賣給財團，剝奪住戶優先購買權。記者張策／攝影
屋主賴碧珍說，家族在地五代，依法多次申購土地，卻被水利會以「機關用地」為由拒絕，土地最後賣給財團，剝奪住戶優先購買權。記者張策／攝影

纏訴多年的新北新店瑠公圳蔡金木老宅案，法院民事執行處近日發出6月26日執行拆除通知。文史及社運團體昨聲援屋主，盼協商保留老屋。都市改革組織OURs指出，開發與保存不該是對立的兩方，蔡宅所在地處於瑠公圳圳頭，是少見的日治時期歷史聚落，兼具文化與空間價值，盼重啟協商尋求雙贏。

昨天陳情現場氣氛凝重，屋主賴碧珍向祖先焚香祈求能保留老厝，有人舉起蔡宅老照片，也有人輕撫老宅牆面。

政大地政系教授徐世榮說，蔡宅案是活生生的轉型正義例子，政府應保障人民使用權，而非僅限所有權，若只談產權，不談生活脈絡，就只是把法治當成剷平人民記憶的工具。

賴碧珍說，家族在地五代，歷經日治時期到現代，家族多次依法申購土地，遭水利會以「業務用地」或「機關用地」拒絕，最後卻賣給了建商，剝奪原住戶優先購買權。賴感嘆，該案已纏訟13年，「我將盡我所能守住祖厝，守住台灣人對公義的最後一絲盼望」。

律師葉恕宏表示，他自2014年起協助該案，經多次協調，建築專家也提出保留老宅同時進行開發的具體方案，容積獎勵與開發利益可兼顧，然而地主與建商堅持拆屋，不願討論替代方案。

文山社區大學專案經理李明哲補充，蔡宅為日治時期建築，曾為礦工宿舍，後院即為煤堆場與鐵道倉庫，具高度地方歷史意義，未來若能活化為鐵道文資館，更能成為文化教育據點，呼籲新北市府儘速核准文化景觀登錄，保留歷史空間，留給社會集體記憶一條路。

新北市文化局回應，「瑠公圳新店圳頭水岸地景」案已依文化資產保存法程序辦理，邀文資審議委員、提報人及相關單位現地會勘，並開審查會議。經評估後認為，該處文化資產價值未達法定登錄為文化景觀基準，審議會決議不列冊追蹤。

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