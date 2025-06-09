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北市信維都更模擬選配 盼衝高同意數

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅，同意門檻一直卡8成多，不過第二階段卡了14個月後，終於今年7月底8月初，市府將協助下一階「模擬選配」。圖／聯合報系資料照片
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅，同意門檻一直卡8成多，不過第二階段卡了14個月後，終於今年7月底8月初，市府將協助下一階「模擬選配」。圖／聯合報系資料照片

台北市大安區信維整宅，在市長蔣萬安上任不久，即以整宅專案公辦都更送件，蔣第一任期3年快過去，都更遲無進度，同意比率一直卡在8成多，「7599」方案第二階卡了14個月後，終於在下月進入「模擬選配」，苦盼都更的老住戶期待能衝高同意比率，有人嘆「都已7、80歲，不能再等了。」

位於北市蛋黃區的信維整宅，早年是為安置公共工程拆遷戶而興建，因每戶坪數小，近年屋況老舊、窳陋失修，被稱為「都市之瘤」、「大安籠屋」，目前信維私有戶472戶，依規定同意比率達9成就可進入都更實施者招商階段，不過目前同意比率停滯在8成多。

信維管委會前廖姓主委嘆，因都更進度卡住，原本同意戶比率曾到82％，近期又有一些人退縮，目前同意剩80.27％，盼蔣市府拿出魄力，才能解決信維整合的難題。

住在信維一樓的黃大姐今年70多歲，她說，盼都更好多年了，已經不能再等，屋況愈來愈差，擔心若再發生像403那樣的強震，建物能否耐得住。更讓她困擾的還有每層樓水管老舊，導致家裡漏水嚴重，已花上百萬修也修不好，常常「外面大太陽，家裡漏水漏得一塌糊塗，屋內長出一朵朵大香菇」，苦不堪言。

也有住戶無奈嘆，信維屋況歷任市長都知道，但蔣市長推出「整宅專業容積獎勵」和「防災型都更獎勵」，住戶都盼信維能成為整合成功的第一案，市府卻說兩專案無法共用，住戶都擔心都更後房子縮水，參與意願無法衝高。

北市更新處表示，信維接下來進入模擬選配階段，希望在公開條件下，住戶能有更高共識參與都更，就可以加速推動。市府近年有積極協調溝通，因400多戶整合難，希望模擬選配後，能加速都更推動腳步。

蔣萬安上周在市政總質詢時，也被議員李芳儒問及整宅都更議題，蔣當時也宣示，他上任後整建住宅一直都是推動重點，第三階段門檻降到80％同意就進入模擬選配階段，希望鼓勵所有權人投入都更意願。

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