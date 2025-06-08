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崇利建設捐獎學金 151名蘆洲學子獲助迎戰AI時代

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供
新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供

面對AI時代來臨，學習不再只是聚焦課業成績，資源更是關鍵。新北市蘆洲在地建商崇利建設持續投入教育公益，第2年捐贈「希望獎助學金」，共捐出台幣54萬800元，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子，其中不少是清寒或特殊境遇家庭的孩子。

崇利建設總經理楊宗翰表示，希望讓蘆洲的孩子無論家境如何，都能站在同一起跑點，迎接未來挑戰。他指出，去年首次發放獎助金時，收到許多來自學生與家長的回饋，深刻感受到一筆獎學金能為孩子帶來的鼓舞與改變，今年決定擴大補助對象，納入更多需要被支持的學生。

今年受贈學校包括仁愛國小、蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、蘆洲國中、鷺江國中及三民高中（含國中部），合計151人受獎，其中也包含來自公司同仁家庭的子女。與去年相比，受獎人數與金額都有成長，總金額增加至54萬800元。

今天捐贈獎學金現場，有不少家長到場，現場洋溢溫馨氛圍，新北市副市長劉和然、教育局長張明文與蘆洲區長鍾耀磊都出席見證。

劉和然說，教育不只是學校的責任，需要整個社會共同參與。崇利建設持續推動獎助計畫，不僅展現企業責任，也為教育注入正能量。張明文表示，在AI與數位浪潮下，孩子們更需要被看見與鼓勵，善心企業助一臂之力，讓教育資源分配更公平，朝教育平權更邁進一步。

楊宗翰表示，建設公司不只是蓋房子，更希望蓋起社區的信任與希望，讓教育成為翻轉命運的力量。

新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供
新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供
新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供
新北市蘆洲在地建商崇利建設投入教育公益，捐贈「希望獎助學金」，助151名蘆洲地區國中小與高中學子。圖／蘆洲區公所提供

獎學金 劉和然

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