水返腳歡樂逗陣行 上千人健行認識家鄉、闖關體驗防災

連辦3年的「水返腳歡樂逗陣行」健行活動，號召上千人參加。新北市汐止區公所希望藉基隆河步道健行，讓更多人認識家鄉「水返腳」的自然景致與文化底蘊。新北市消防局第6消防大隊在會設置互動體驗設施，讓民眾過實境體驗與正確指引，提升應對災害能力，安全更有保障。

汐止區公所今天表示，今年與第6消防救災救護大隊、汐止警分局合辦的健行活動，昨天從基隆河星光橋附近的「星際遊戲場」出發，上千民眾沿著基隆河畔健行約3.7公里，走向終點原住民公園。

主辦單位在健行路徑中的新江北橋下、水尾灣公園前與後路段，共設立3個集章點，民眾走完全程並集滿印章，可在終點兌換限量束口後背包。在原住民公園還可欣賞Allen武棍舞團、原住民舞團及汐止婦女發展委員會等團體表演。

汐止區長林慶豐說，汐止的舊地名是「水返腳」，活動名稱取名「逗陣行」，象徵全民一同「返腳、返家」，透過健走重新感受家鄉自然景緻與文化底蘊。這不僅是一場健走，更是一場城市與民眾的對話，落實健康、安心與在地三大價值。

消防局第6救災救護大隊在原住民公園，設置地震體驗車、急救小護士、防震戰士與減災小小兵關卡，透過模擬地震搖晃與緊急應變教學，強化民眾日常防災應對能力。第6大隊長羅億田呼籲民眾，防災觀念必須從生活中扎根，並讓防災意識內化於日常生活。