淡水濱海路私地申設停車場違規營運 交通局開罰1.2萬元

新北市淡水區濱海路一段306巷一處住宅用地，被業者開闢為臨時停車場使用，今年4月被發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。新北市交通局表示，該業者主動撤回申請停車場案，但申請期間仍違規營業，開罰1.2萬元，也封閉該停車場。

交通局表示，該業者已於5月14日主動撤回申請停車場案，交通局亦予退件，但申請期間仍違規營業，交通局共開出2張處分書，合計裁罰業者1.2萬元罰鍰。目前該停車場已封場，待改善通過後才可重新申請設置；若未改善，城鄉局將依都市計畫法第79條，開罰6萬至30萬元罰鍰，並持續複查、取締。

新北市議員鄭宇恩指出，據她了解，目前廠商向地主解約，後續違規責任將被轉嫁地主，會協助地主要求廠商將土地恢復原狀。而市府除了持續督促改善外，此次業者的違規行為，市府一度認為無法可管、機關間互踢皮球，市府也應檢討未來在私人停車場申請設置前，涉及開挖整地行為的管理規範；甚至針對嚴重影響公共安全的土地使用行為，做出更即時的處置作為。