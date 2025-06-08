新店蔡宅將拆律師籲暫緩執行 批制度壓迫剝奪人權

新店瑠公圳蔡宅面臨迫遷，民事執行處近日再度發出強制拆除通知，預定6月26日執行。今屋主賴碧珍舉行記者會指出，如今在都市計畫尚未變更、開發條件不備情況下執意拆屋，不僅是對歷史與文化的摧毀，更嚴重侵害憲政精神與居住人權，呼籲法院與地主立即暫緩執行、重啟協商。

現場聚集約十餘位民團、律師與學者專家等聲援者，氣氛凝重且情緒激昂。多位與談人發言時語氣激動，現場多次高呼「保存開發可兼顧，呼籲協商莫強拆」的口號聲，情緒層層堆疊。有人舉起蔡宅老照片，有人輕撫老宅牆面，直言這不只是拆一間屋，而是「連根拔起的傷害」。記者會結束後，支持者久久不散，仍聚在老宅前低聲討論對策，憂心拆除令如期執行，將讓歷史與正義一併倒塌。

負責本案的律師葉恕宏表示，自2014年起開始協助本案，目前仍在進行憲法訴訟與文資訴訟中，並曾在法院主導下進行多次協調，建築專家也提出保留老宅同時進行開發的具體方案，容積獎勵與開發利益均可兼顧，為雙贏路徑。然而地主與建商堅持拆屋，不願討論替代方案，甚至施壓法院「不要再浪費時間調解」。

根據記者會說明，蔡宅所處用地目前仍屬機關用地，未完成都市計畫變更，依現行法規建商若欲開發，須捐出45%以上土地或繳納代金，方可享有440%容積率。即使保留蔡宅，若作為公益設施或文化資產捐出，容積不僅不減，甚至可望獲得獎勵，且開發時程亦不受保留老屋影響。

都市改革組織OURs理事長孫啓榕指出，開發與保存並非對立，蔡宅所在地正處於瑠公圳圳頭，是少見的日治時期歷史聚落，文化與空間價值兼具。如今都市計畫尚在變更程序中，拆除蔡宅也無法立即動工，呼籲地主與法院「別走向零和的結局」，應重啟協商，尋求雙贏出路。

地主賴碧珍表示，家族在地五代，歷經日治時期到現代，原本依法多次申購土地，卻被水利會以「機關用地」為由拒絕，2011年竟遭以略高於底價2000元賣給財團，完全剝奪原住戶優先購買權。她指出，監察院早已糾正文中程序錯誤，但水利會現已解散，收歸國有，至今無人承擔過錯，「這不只是拆一間屋，是對民主法治的否定」。

賴碧珍說，她的故事還曾被寫入國小教科書，如今卻要被國家親手拆毀，「我將盡我所能守住祖厝，也守住台灣人對公義的最後一絲盼望」。

對此，政大地政系教授徐世榮指出，蔡宅案正是活生生的轉型正義例子，台灣已簽署「兩公約」，根據2017年與2022年國際人權審查報告，政府應保障人民「使用權」而非僅限「所有權」。台灣沿用單一登記法制，排斥清代以來多元使用關係，製造出一批「法律上無地位的住民」，他痛批：「國家若只談產權，不談生活脈絡，就只是把法治當成剷平人民的工具。」

文山社區大學專案經理李明哲補充，蔡宅為日治時期建築，曾為本地礦工宿舍，後院即為煤堆場與鐵道倉庫，具高度地方歷史意義，未來若能活化為鐵道文資館，更能成為文化教育據點。他呼籲新北市府儘速核准文化景觀登錄，保留歷史空間，留給社會集體記憶一條路。

公督盟顧問莊豐嘉也強調，農委會訂有處理私人占用水利會土地的「活化收益辦法」，但卻將台北與新北都市區排除適用，明顯違反平等原則。他指出，法院與建商若堅持強拆，將再次讓人民承擔歷史與制度錯誤，「應轉化為典範，不是災難」。

記者會最後，時代力量發言人鄭宇焱指出，類似迫遷案層出不窮，背後問題不僅在建商，也在於政府未建立保障居住權的制度。蔡宅案是提醒政府：歷史錯誤不該由人民買單。