翻轉刻板印象！室內配線女性優先班結訓 28女水電師傅新血報到

為打破職業性別刻板印象，鼓勵女性投入傳統男性主導的技術職業，新北市職業訓練中心與黎明技術學院攜手開辦「室內配線丙級證照輔導班－女性優先班」。今年4月開訓，28名女性在職學員利用每周六日參訓，完成128小時專業訓練，今天結訓。勞工局長陳瑞嘉到場頒結業證書，肯定這群娘子軍好學精神。

「工作不應該用性別來劃分」，陳瑞嘉說，女性也能投入室內配線班，證明只要肯學、願意做，技術就是自己的。他也分享昔日擔任中彰投分署長的經驗，政府投入很多資源在職訓，無論產投、職業工會或地方政府都有開課，鼓勵大家持續進修，感謝黎明學校開設這堂實用課程，幫助學員培養一技之長。陳也說，照服、水電領域很缺人力，未來也可透過職業工會媒合就業，便能學以致用。

學員陳信綾表示，因為協助朋友從事配管工作產生興趣，進而投入水電修繕領域，已考取自來水管配管證照，也透過朋友介紹接案。她大方分享維修經驗，談到時下女性相當獨立，民眾也願意信任女師傅進入家中維修衛浴馬桶，朋友也常轉介女性客戶給她，讓她接案量大幅提升，她看好女性技師在水電這領域將發光發熱。

學員熊麗華目前是宇碩光電公司的副總，主要負責建築外牆後端燈光設計，曾承接遠雄、長虹、璞園建設等案件，為了與建築師和技師在配電上溝通更流暢，決定報名課程，期待學習室內配線技能，整合前端配電與後續燈光設計，提供完整的一條龍服務。老師稱讚她學習過程中表現優異，也勉勵她往室內配線乙級證照邁進。

學員葉韋辰分享到，15年前在工務部門從事維修工作，8年前到健身中心擔任總務，累積一些水電維修經驗，為了更進一步精進技能，因此參加課程，她稱讚課程內容豐富、多元，接觸到配電箱、鐵捲門、水塔等以前從未接觸的裝配，更加理解實務應用，期許能在訓後考取室內配線證照後，未來再取得自來水管配管證照，朝向全職水電師傅邁進。

職訓中心指出，水電業長期存在限性別刻板印象，為翻轉傳統觀念，透過職業訓練資源開設女性優先班，並與工務局、水利局及經發局合作招募學員，課程一上架即吸引超過百人報名，其中女性逾60名，後來通過筆試參訓的女性學員近30人。