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北捷電扶梯推「雙側站立」防事故 議員：宣導要加強

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷近五年電扶梯事故高達835件，有很多都是民眾趕時間在電扶梯走動導致摔傷或跌傷，議員認為，北捷雖強調「不鼓勵在電扶梯上走動」，卻未明確說明是否能借過、通行，造成使用時民眾自行判斷、爭議頻生應加強宣導。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
北捷近五年電扶梯事故高達835件，有很多都是民眾趕時間在電扶梯走動導致摔傷或跌傷，議員認為，北捷雖強調「不鼓勵在電扶梯上走動」，卻未明確說明是否能借過、通行，造成使用時民眾自行判斷、爭議頻生應加強宣導。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

北捷近五年電扶梯事故高達835件，有很多都是民眾趕時間在電扶梯走動導致摔傷或跌傷，議員指出，北捷從去年10月開始加標語僅提醒兩側可站立，但多數民眾還是會利用左側移動，標語應提醒「避免走動」，才能有效降低事故率。北捷說，基於安全考量不鼓勵民眾於電扶梯上走動，會透過廣播、指標與宣導海報方式加強宣導觀念。

根據統計，北捷近五年電扶梯事故高達835件，僅管近年來北捷不斷宣導捷運扶手兩邊可站立，但還是有民眾反應，帶兩名年幼子女搭電扶梯即便已牽好孩子、站穩踏階，但常常趕時間乘客推擠；還有民眾指出，南港展覽館站文湖線往板南線的手扶梯，不少人行走電扶梯左側，常常拉扯到站右側民眾，該處扶梯很長，若造成擦撞摔倒，恐有重大安全疑慮。

議員曾獻瑩指出，北捷雖強調「不鼓勵在電扶梯上走動」，卻未明確說明是否能借過、通行，造成使用時民眾自行判斷、爭議頻生，北捷既然認為電扶梯走動有安全疑慮，清楚告示、落實宣導，宣導告示牌應明確聚焦於「站穩踏階、避免走動」，以保障乘客安全，避免衝突發生，「不應做事做半套」。

北捷總經理黃清信表示，電扶梯政策經歷演變，從過去的右側站立、左側通行，逐步轉向強調安全為核心的「站穩踏階、緊握扶手」原則，現階段鼓勵民眾兩側皆可站立，且基於安全考量不鼓勵在電扶梯上行走或穿越，會透過新聞稿、標語與語音廣播等多元方式宣導，引導民眾改變使用習慣。

北捷補充，已於人潮較多及重要轉乘車站，如北車、忠孝復興站、市政府站等41站75台電扶梯設置兩側皆可站立宣導告示，透過廣播、指標與宣導海報等方式宣導「緊握扶手、站穩踏階、禁止奔跑」等觀念，並倡導電扶梯兩側皆可站立與互相尊重與體諒原則稍加等候，未來也會觀察公共場所及國內運輸軌道同業作法，作為推動搭乘電扶梯行為改善的參考，滾動式檢討與調整宣導策略。

電扶梯 標語 北捷

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