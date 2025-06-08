新北首辦「兒童客語配音營」 客家小丸子獻聲授課

暑假將至，新北市客家文化園區今夏推「客家聚落走讀」與「客語配音」兩大主題夏令營，在遊戲與創作中體驗客家文化，即日起開放報名。

新北市客家文化園區今年主打「客家聚落走讀」與「客語配音」夏令營，透過寓教於樂感受客家文化之美。活動由園區與三峽在地青年組織「哈客智庫團」合作辦理，鼓勵青年投入公共事務、設計創意課程，為客家文化注入新活力。

首波為多日營隊「聲動生趣－兒童客語配音體驗營」，與新北客家青年共同合作規畫，以國小3至6年級為主，活動時間為7月1日至7月5日。邀請擁有豐富經驗的哈客智庫團成員徐敏莉來分享授課，安排客語配音訓練、實作，最後至專業配音教室體驗。

值得一提的是，徐敏莉曾為「櫻桃小丸子」客語版中的「小丸子」獻聲，也擔任「花田少年史」中「花田德子」的配音員，是家喻戶曉的「客家小丸子」，指導小朋友進行配音實作，不僅讓孩子們學習語言，更有機會向「聲音偶像」學習，為活動增添亮點與期待。每人報名費200元，活動報名網址：https://www.beclass.com/rid=294ff9f68357eafedbba。

7月20日登場「採筍趣．客庄親子小旅行」，將走訪三峽五寮客家聚落，

安排採筍體驗、舒緩膏製作及竹筍飯糰DIY，活動豐富有趣，報名及材料費用為每人1,200元。「藍染農趣一日營」將於8月10日舉行，是結合新北市客家文化園區藍染工藝與食農教育的單日體驗活動。歡迎一年級以上學童與家長組隊報名，每人報名費用約200元。活動報名網址：https://www.beclass.com/rid=294ffa1683816fb16b90。

新北市客家局劉冠吟局長表示，新北市客家文化園區近年來積極推動地方創生、環境教育與客語傳承，今年的主題夏令營也融入在地三峽的人文與農村特色，讓孩子們在玩樂中建立文化認同。希望透過營隊課程促進世代交流，實踐客家文化的創新與延續。