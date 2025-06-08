聽新聞
0:00 / 0:00

北市危老都更師減半 議員：加強培訓

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市屋齡六都最高，有授證的危老都更師現在只剩3千多人，不到民國107年的一半，且推動、提供諮詢的危老重建工作站，各行政區分布不均。都更處表示，以教育訓練課程培育，社區若連署15人以上，也可申請法令說明會。

議員陳宥丞指出，危老都更推動師的認證有效期限是2年、期滿要回訓授課，目前仍有推動師資格的，卻只剩3千多人，僅剛開辦時的一半，實際上有資格的人愈來愈少。

都市危險及老舊建築物加速重建條例民國116年5月落日，危老都更師培訓計畫原則會中止。

陳宥丞認為，北市應規畫，讓這群已經受過政府培訓、知能充足的危老重建推動師，在危老條例落日之後，還能繼續為有都更需求的居民服務。

北市都更處表示，為培育更多都市更新專業人才，都更處以辦理教育訓練培訓課程，協助民眾認知都市更新法令與程序規範概念。

社區連署15人以上申請法令說明會，都更處會派專業人士至地方說明相關疑義。

另外，都更處有教育訓練培訓課程，依都市更新各階段需求設計，分別針對專業者與一般民眾開課程講座內容，涵蓋都更完整流程，讓參與者在不同階段獲實用知識，回到自己的社區推動都更，也能把經驗分享給更多鄰近社區。

都更 北市

延伸閱讀

北市工人口角持鐵器攻擊同事頭部致死 遭警送辦

華南青少棒／新北挑戰連霸差一步 8日與北市爭冠

「罷雙吳」確定失敗 北市選委會5時30分宣布結束受理收件

華南青少棒／曾乙喆投打建功 北市擊退台中晉冠軍戰

相關新聞

視察原民社宅用地 侯友宜促計畫加速

新北市長侯友宜昨前往樹林南園段原住民族社會住宅預定地視察，當地將興建3棟9層樓共130戶，總經費約18億元，改善原住民居...

淡水河口淤積 年底定清淤方案

淡水河口淤積嚴重，過去渡輪往返淡水、八里只要10分鐘，現至少要花費40到50分鐘，且須繞往外海才能抵達。新北市府今年委託...

北市危老都更師減半 議員：加強培訓

北市屋齡六都最高，有授證的危老都更師現在只剩3千多人，不到民國107年的一半，且推動、提供諮詢的危老重建工作站，各行政區...

廣角鏡／東北角「海鋼盔」 漁村限定美味

新北市東北角潮間帶常有俗稱「海鋼盔」的斗笠螺，最大體長達6公分，多棲息潮間帶或礁岩間，白天淺藏岩縫，夜間活躍於礁石間覓食...

新北永續風格日今登場 府中廣場變身綠生活樂園

織‧府中2025新北永續風格日今日在新北板橋府中廣場熱鬧展開，現場不只有熱鬧的音樂表演、手作體驗與市集，更有豐富的街區導...

捷運三鶯線還未完工 分隔島就成大型垃圾場

造價達503億元的新北市捷運三鶯線，目前施工進度已達8成5，預計今年完工後明年通車。而在三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。