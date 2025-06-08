北市危老都更師減半 議員：加強培訓

北市屋齡六都最高，有授證的危老都更師現在只剩3千多人，不到民國107年的一半，且推動、提供諮詢的危老重建工作站，各行政區分布不均。都更處表示，以教育訓練課程培育，社區若連署15人以上，也可申請法令說明會。

議員陳宥丞指出，危老都更推動師的認證有效期限是2年、期滿要回訓授課，目前仍有推動師資格的，卻只剩3千多人，僅剛開辦時的一半，實際上有資格的人愈來愈少。

都市危險及老舊建築物加速重建條例民國116年5月落日，危老都更師培訓計畫原則會中止。

陳宥丞認為，北市應規畫，讓這群已經受過政府培訓、知能充足的危老重建推動師，在危老條例落日之後，還能繼續為有都更需求的居民服務。

北市都更處表示，為培育更多都市更新專業人才，都更處以辦理教育訓練培訓課程，協助民眾認知都市更新法令與程序規範概念。

社區連署15人以上申請法令說明會，都更處會派專業人士至地方說明相關疑義。

另外，都更處有教育訓練培訓課程，依都市更新各階段需求設計，分別針對專業者與一般民眾開課程講座內容，涵蓋都更完整流程，讓參與者在不同階段獲實用知識，回到自己的社區推動都更，也能把經驗分享給更多鄰近社區。