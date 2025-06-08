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淡水河口淤積 年底定清淤方案

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡水河口淤積嚴重，市府針對航道淤積改善評估期中報告出爐，認為淤積原因包含台北港建港、颱風、水庫洩洪及洋流潮汐等因素。記者葉德正／攝影
淡水河口淤積嚴重，市府針對航道淤積改善評估期中報告出爐，認為淤積原因包含台北港建港、颱風、水庫洩洪及洋流潮汐等因素。記者葉德正／攝影

@@@淡水河@@@口淤積嚴重，過去渡輪往返淡水、八里只要10分鐘，現至少要花費40到50分鐘，且須繞往外海才能抵達。新北市府今年委託陽明交大評估航道淤積改善，期中報告出爐，認為淤積原因包含台北港建港、颱風、水庫洩洪及洋流潮汐等因素，將透過水工模型試驗確認，預計年底敲定清淤方案。

淡水藍色公路是淡水、八里來往間重要交通方式，但近年口淤積嚴重致航行時間大增，民眾搭船意願愈來愈低，去年4月更發生渡船擱淺沙洲意外。地方認為，航運對在地居民與水上觀光都有其存在必要性，尤其淡江大橋即將在明年通車，清淤刻不容緩。

新北市府向交通部申請900萬元補助計畫，展開河口水文、水理研究，研擬後續清淤機制。水利局長宋德仁指出，河川淤積與輸砂成因複雜，包括水流、海流，甚至是台北港凸堤效應等都可能是原因，待水工模型試驗相關數值後，年底將提出航道清淤策略、清淤周期、經費概估等建議方案，供市府提報交通部討論後續執行方向及期程，再向相關單位爭取清淤經費。

新北市交通局長鍾鳴時說，船隻繞行部分，市府透過補貼油料等方式，維持藍色公路運行順暢。

市議員鄭宇恩說，淡水河牽涉非常多單位，淡江大橋通車後，淡水八里將成為國際性指標經典，不管是交通還是河岸觀光，都是發展重點，中央有誠意，地方要更積極。

市議員蔡錦賢指出，清淤要每年定期執行，市府如沒有辦法做就外包業者執行，除市府努力，中央也應擴大補助，即便淡江大橋通車，公車等大眾運輸仍難取代航運。

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