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視察原民社宅用地 侯友宜促計畫加速

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（左二）昨到樹林南園段原住民族社會住宅預定地視察，他表示會改善原民居住環境。 記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜（左二）昨到樹林南園段原住民族社會住宅預定地視察，他表示會改善原民居住環境。 記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜昨前往樹林南園段原住民社會住宅預定地視察，當地將興建3棟9層樓共130戶，總經費約18億元，改善原住民居住環境。市府未來也持續推動改善鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山原民居住環境。

樹林南園段原民社宅預定地基地面積約4825平方公尺，位交通便利的樹林區佳園路三段，鄰近台北大學及樹林交流道，周邊生活機能完善。

侯友宜表示，興建原民社宅是新北市推動居住正義的重要實踐，更肩負著全國示範責任，希望打造為原住民族能夠落地生根、延續文化的重要基地，持續辦理興辦事業計畫與土地變更，加速後續作業進程。

基地目前面臨挑戰包括土地使用分區為非都市計畫一般農業區，需辦理土地變更。財政部國有財產署主管的土地也需協調撥用程序，且基地周邊道路僅3公尺寬，未來必須進行道路拓寬及徵收，經費籌措是重大考驗。南園里長李培鈺育盼加強周邊道路規畫及環境安全。

原民局長林瑋茜表示，目前新北市已有新店中正、三峽隆恩埔兩處原民專屬社宅，樹林南園段將成第三處。

社會住宅 新北 原住民 侯友宜

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