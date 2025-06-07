新北永續風格日今登場 府中廣場變身綠生活樂園
織‧府中2025新北永續風格日今日在新北板橋府中廣場熱鬧展開，現場不只有熱鬧的音樂表演、手作體驗與市集，更有豐富的街區導覽與藝術展演，吸引不少民眾扶老攜幼前來感受新北市推動永續生活的多元面貌。
新北市文化局表示，今年活動以織為主題，結合古城與新城的文化記憶與日常生活，透過各項體驗讓市民在輕鬆逛市集、聽音樂的同時，也能理解永續生活的理念，將環保、再生、分享、傳承自然融入日常。
活動自6月7日至8日連續兩天舉行，永續音樂舞台今由Crispy脆樂團、宋德鶴、撞克茫客輪番演出，明日則有Hue、P!SCO及原子邦妮接力登場，現場氣氛熱烈，吸引不少樂迷提前卡位。
除了音樂，現場的永續市集與二手親民市集不少家庭來此挖寶，選購二手好物與環保商品，體驗物盡其用、減少浪費的生活智慧。織扇風景工作坊則以廢料再生為題，邀請民眾親手製作專屬手工扇，每日五場次，每場限額10名，現場開放免費報名。
文化局指出，府中雙城品牌活動已邁入第五年，今年特別透過導覽帶領民眾深入府中街區，認識在地店家如何透過經營傳承實踐永續理念，也讓大家發現熟悉街區背後的動人故事。鄰近的府中15也同步展出2025新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL，以三大主題樓層展示循環設計的創新應用，展期至6月15日，適合全家大小一同前往探索。
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