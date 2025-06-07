全台最有人氣的雕塑作品 不叫裸女更不是失物中心

照片為記者拍攝

這可能是全台灣最有人氣的雕塑作品，每天都發揮具體貢獻，甚至還會被噓寒問暖。這，就是位於台灣藝術大學內的雕塑作品「站立的少女」，俗稱裸女雕像，又被暱稱為失物中心。

「站立的少女」是前輩藝術家丘雲的作品，丘雲（1912-2009）任教台藝大的時間長達30年，幾乎藝專時期培育的雕塑家都是他的學生，被稱為台灣近代雕塑教育的孕育者。

站立的少女是丘雲在1992年製作，由於放置的位置是校園內人來人往的中心點，最為師生熟悉，加上雕像為女性裸體，很多師生不知作品名稱，就直接稱之為裸女。由於台藝學生都知道裸女雕像，經常相約雕像旁，甚至成為男女朋友約見的景點。

雕像容易接近，加上站立及伸手的姿態，很多學生如果拾獲物品，往往放在雕像旁、甚至是放在雕像的手上、或是披掛在她身上，使得站立的少女超常跟學生互動。有學生在冬天特別為雕像穿上衣服，或是在夏天幫雕像戴帽子，好意噓寒問暖。

丘雲的雕塑作品以細膩優雅、沉穩內斂著稱，以寫實風格栩栩如生地刻畫出人物的特質。

聚傳媒