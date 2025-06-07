世壯運閉幕式歌曲絕無刻意刪減或消音台灣 新北文化局說明了

照片取自世壯運官方網站

世壯運閉幕式節目，為呈現多元文化與國際參與精神，整體設計兼顧運動氛圍、跨國溝通與現場觀眾參與。表演內容涵蓋臺灣多元文化，包括原住民傳統歌曲，臺語歌曲詮釋民俗信仰，也將舞龍舞獅元素融入國際舞台。其中啦啦隊應援組曲，為配合世壯運主題進行改編，以號召所有來自世界各地的選手與觀眾共同應援，絕無刻意刪減或消音台灣之情事。

新北市文化局表示，2025雙北世界壯年運動會由臺北市政府與新北市政府共同主辦，開閉幕典禮活動係由臺北市政府辦理公開招標、與得標廠商簽訂合約，並負責後續執行監督與驗收。依契約規定，廠商應於114年9月30日前完成結案報告，內容包括授權文件，由臺北市政府依據驗收機制進行審查。

文化局指出，本次閉幕式使用之表演音樂，包含〈統一尚勇〉及〈世界都看見〉，皆由活動主次承辦單位依規定程序洽取授權，透過合法的方式取得閉幕式歌曲「世界都看見」的著作財產權的授權，基於閉幕式運作順暢上的需求、活動主題而進行改動原歌詞部分內容，屬合法行使財產權利範圍。若外界對閉幕式內容有進一步疑義，惟此涉及授權契約內容及當事人雙方真意，應回歸由契約處理。

文化局強調，期盼社會各界回歸理性對話，支持本次世壯運幕後團隊的努力與臺灣文化的多元展現。

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