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九份紅燈籠祭 6/14點亮山城夜空

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日傍晚6時盛大點燈，活動將一路持續至7月13日，每晚6時至10時點亮九份老街與周邊景點。今年活動主題為「九份地底有條黃金龍」，打造大型燈籠打卡裝置與沉浸式燈籠海燈光氛圍，其中最吸睛的亮點，莫過於輕便路上那條象徵祝福、長達20公尺的燈「龍」，彷彿金龍盤踞山城，夜色中閃耀奪目。活動期間不僅有靜態裝置可供拍照打卡，更規劃提燈夜遊、集章活動、在地手作體驗、燈籠著色等豐富互動，從白天玩到晚上，適合全家大小共同參與。新北市政府誠摯邀請國內外民眾「提燈籠遊九份，許心願」，一同感受山城夜色與人文魅力。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年紅燈籠祭結合九份在地文化、歷史底蘊與科技藝術，打造一場融合祈願與視覺饗宴的盛會。三大必拍打卡點包括：象徵祈福與希望的五番坑公園《祈福田》、結合金山岩月老信仰與科技互動的《籤願心燈》、以及展現礦業歷史的豎崎路小公園《夜色九份》。最令人驚豔的，則是輕便路沿線的燈「龍」，隨地勢蜿蜒盤旋，宛如龍脈現身，為山城注入滿滿福氣。

觀旅局表示，點燈儀式當晚，昇平戲院前廣場將免費發送限量小提燈，分為兩波發送：第一波18:00（17:45開放排隊）、第二波18:30，每波限量100個，發完為止。現場還將由專業導覽人員帶領進行「提燈夜遊」，沿輕便路漫遊燈海打卡點，體驗九份夜色之美。完成全程的民眾，全程參與還可兌換在地名店「阿柑姨芋圓」的兌換券一張。每週六、日也將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，活動需事先於ACCUPASS活動通搜尋「2025九份紅燈籠祭」報名（費用250元／人），共計8個場次。參與者可獲贈專屬紀念品，包括小提燈、祈福卡與明信片等，為這場光影之旅留下美好回憶。

觀旅局補充，活動期間，民眾可至服務中心（基山里里民活動中心）免費領取祈福卡與紅繩，寫下心願、掛上燈籠祈福牆，留下專屬祝願。集章活動方面，依照指定路線完成5個特色印章收集，即可參加抽獎，還能兌換100點新北幣優惠券（1點折抵1元），於九份合作商家使用，數量有限，送完為止。為讓民眾更深入體驗九份氛圍，更攜手在地業者推出許多優惠，只要持兌換券(服務中心領取)向合作店家預約古裝體驗，即可享有加贈一小時租借時間，並憑打卡照換取限定明信片。規劃過夜的遊客，只要電話訂房時說出通關密語「我要參加九份紅燈籠祭」，即享合作民宿95折優惠。

 

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紅燈 九份

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