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捷運三鶯線還未完工 分隔島就成大型垃圾場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影
三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影

造價達503億元的新北市捷運三鶯線，目前施工進度已達8成5，預計今年完工後明年通車。而在三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。捷運局表示已責成統包商進場清除，並且張貼告示加強宣導環境維護事宜，加強巡查工作。

三鶯線連結新北市土城、三峽、鶯歌，未來將串聯捷運土城站與鶯歌地區，民眾相當期待完工通車，但目前垃圾亂象卻讓附近居民頗為不滿。

居住在介壽路三段附近的居民表示，由於分隔島缺口明顯，加上夜間缺乏監控設備，一些民眾便利用夜晚時間偷丟大型廢棄家具與生活垃圾，造成路段雜亂且有礙觀瞻，甚至可能影響道路安全。

捷運局表示，經查本段道路中央分隔島因配合捷運工程興建復舊，為利民眾使用，已於2024年底完成並退縮圍籬，分隔島完成後也安排定期巡檢及每兩週除草維護。

捷運局說，現場為民眾遺棄的廢棄物，已責成統包商進場清除，並且張貼告示加強宣導環境維護事宜，加強巡查工作，若亂丟廢棄物最高可依法開罰6000元，本局將持續督導廠商落實捷運沿線周邊環境管理工作，以維護環境整潔及道路通行安全。

三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影
三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影
三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影
三峽介壽路三段的高架橋墩分隔島，由於尚未進行花圃綠化種植，缺口反成了民眾棄置大型家具的垃圾場，亂成一團。記者李定宇／攝影

捷運 三鶯線

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