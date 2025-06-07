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包產茶產季 新北辦展售會滿額贈禮、打卡免費喝冠軍茶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市農業局及坪林區公所於今明2日，於台北希望廣場辦理新北好茶展售。圖／新北市農業局提供
新北市農業局及坪林區公所於今明2日，於台北希望廣場辦理新北好茶展售。圖／新北市農業局提供

新北包種茶正值產季，新北市農業局及坪林區公所於今明2日，於台北希望廣場辦理新北好茶展售會，消費滿額即贈品茗杯及試管泡茶器，現場打卡還有機會參加免費的特等茶限量試飲。

包種茶為全台灣特色茶中最「香」的茶，新北市是最主要的條形包種茶產區，素有「百萬冠軍茶」美譽，產地涵蓋坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等。

農業局表示，新北茶師世代傳承精湛專業的製茶技術，茶葉經過萎凋、攪拌、炒菁、揉捻等細緻步驟，包種茶水色碧綠透亮，滋味圓滑甘醇，帶有蘭花、七里香、茉莉花、梔子花、野薑花等特殊花香，香氣越濃郁，品質越高。

同時，包種茶諧音「包中」，可以給考生帶來「包準考中」、金榜題名的祝福，也推薦贈送給親友，表達求職、求子、求姻緣順利成功的好彩頭。今年春季涼爽少雨，茶樹生長良好，加上茶師紮實的製茶技術，新北春季包種茶花香豐富，風味極佳。

新北市農會總幹事張麗梅表示，新北特色茶品及茶食將於6月7、8日在台北希望廣場展售，不但有新北各茶區的青農設置茶攤，分享各式茶款的風味，同場也販售多樣茶點心，凡至春茶展售會單日消費滿1千元，可獲品茗杯，滿3千元再獲試管泡茶器。

張麗梅表示，展售期間加開特等獎試飲會，得獎茶品由春季評鑑1679點脫穎而出，並經過專業茶師沖泡，充分展現特等清香，展售兩日各舉行3場次，民眾將有機會免費品嘗冠軍茶的頂級滋味，凡至新北好茶展售會拍照再於社群媒體打卡，並於當日下午1時30分、2時30分及3時30分，至希望廣場主舞台側向工作人員出示畫面，即可領取該場試飲會號碼牌，每場限量30份，發完為止。

新北市是最主要的條形包種茶產區，產地涵蓋坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等。圖／新北市農業局提供
新北市是最主要的條形包種茶產區，產地涵蓋坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等。圖／新北市農業局提供
民眾在展售會拍照再於社群媒體打卡，就有機會免費品嘗冠軍包種茶。圖／新北市農業局提供
民眾在展售會拍照再於社群媒體打卡，就有機會免費品嘗冠軍包種茶。圖／新北市農業局提供

新北 坪林

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