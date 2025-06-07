住宅法後全國首座原民社宅興建 侯友宜：全力打造文化傳承基地

新北市在住宅法上路後，規劃全國首座原住民族專屬社會住宅，市長侯友宜今前往樹林南園段原住民族社會住宅預定地視察，強調將全力推動原住民族居住環境改善，並打造融合文化傳承與生活需求的住宅空間。

住宅法的通過強化政府在保障民眾居住權益責任與義務，特別強調社會住宅多元化發展，因應不同族群需求包括原住民族。樹林南園段原民社宅預定地位於交通便利的樹林區佳園路三段，鄰近台北大學及樹林交流道，周邊生活機能完善。該基地面積約4825平方公尺，初步規劃將興建3棟9層樓住宅，共計提供130戶住宅單位，總經費約18億元。

侯友宜表示，興建原民社宅是新北市推動居住正義的重要實踐，更肩負著全國示範責任。希望打造的不只是住的地方，更是原住民族能夠落地生根、延續文化的重要基地，結合教育資源與社福體系，讓原住民族在都市中找到歸屬與認同。侯友宜指出，目前市府持續辦理興辦事業計畫與土地變更，以加速後續作業進程。

基地目前面臨挑戰包括土地使用分區為非都市計畫一般農業區，需辦理土地變更。財政部國有財產署主管的土地也需協調撥用程序，且基地周邊道路僅3公尺寬，未來必須進行道路拓寬及徵收，經費籌措亦是重大考驗。南園里長李培鈺盼興建原民社宅同時，也要加強周邊道路規劃及環境安全。