淡水河口淤積嚴重航道受阻 調查可能有這4原因

淡水河口淤積嚴重，過去往返淡水、八里船隻只要10分鐘，現至少要花費40到50分鐘才能到達對岸。新北市府今年委託陽明交大展開航道淤積改善評估，期中報告出爐，認為淤積原因包含台北港建港、颱風、水庫洩洪及洋流潮汐等因素，但詳細成因仍要透過水工模型試驗，預計年底能確定適合清淤方案。

地方認為，航運對在地居民與水上觀光都有其存留必要性，尤其淡江大橋即將在明年通車，清淤刻不容緩。

新北市淡水藍色公路，是淡水、八里來往間重要交通方式，但近年淡水河口淤積嚴重，以往5到10分鐘的航行時間，現在大多都要繞到外海，航行時間暴增至40到50分鐘，導致民眾搭船意願愈來愈低，去年4月更發生渡船擱淺沙洲意外，引發議論。

新北市府向交通部航港局申請900萬元補助計畫，展開河口水文、水理研究，研擬後續清淤機制，日前期中報告出爐，淡水河口淤積可能原因，包含有台北港建港、颱風、水庫洩洪及洋流潮汐等因素。

水利局長宋德仁指出，河川淤積與輸砂成因複查，包括水流、海流，甚至是台北港凸堤效應等，都可能是原因，已經展開水工模型試驗，模擬相關數值後，年底可以確定清淤方案。

水利局說，年底將依據試驗結果，提出航道清淤策略、清淤週期、經費概估等建議方案，以供市府提報交通部討論後續執行的方向及期程。宋德仁說，相關經費龐大，會根據調查結果，向相關單位爭取清淤經費。

新北市交通局長鍾鳴時說，目前船隻繞行部分，市府透過補貼油料等方式，維持藍色公路運行順暢。

市議員鄭宇恩說，淡水河是北部最重要的河川，這次調查費用花了900多萬元，不能單純只做好一個報告，而是要真正提出解決之道，她認為淡水河牽涉非常多單位，相關單位不該互踢皮球，淡江大橋通車後，淡水八里將成為國際性指標經典，不管是交通還是河岸觀光，都是發展重點，中央有誠意，地方也要更積極。

鄭宇恩也說，藍色公路要永續經營，一定要加入TPASS，但目前航運業者會計制度還無法完整建立透明度，她認為市府與相關單位也要強化輔導，加速期程。

市議員蔡錦賢指出，飛機有飛機的航道，船有船該走的路線，現在繞一大圈，民眾搭乘意願極低，他認為清淤應是要每年定期執行，而不是偶一為之，市府沒有辦法做，那就外包給外面的業者去做，抽出來的砂還可以再利用。