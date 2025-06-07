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民間稱都更諮商師、輔導師、規畫師 北市府「正名」只有危老都更師

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市屋齡六都最高，台北市府喊出大都更時代來臨。圖／聯合報系資料照片
台北市屋齡六都最高，台北市府喊出大都更時代來臨。圖／聯合報系資料照片

北市屋齡六都最高，議員陳宥丞指出，北市有授證的危老都更師，人數卻逐年下降，近年每年剩下1千多人，因2年就要換證，現在只剩3千多人，不到民國107年的一半，且推動、提供諮詢的危老重建工作站，各行政區分布不均。對此，都更處表示，社區若聯署15人以上，可申請法令說明會。

民間常見都市更新諮商師、都市更新輔導師、規畫師、整合師、顧問師、陳宥丞說，這些都只是民間自己辦的證照認證、授與的名號，台北市並沒有官方認證的「都更師」，但台北市推動的「危老都更推動師培訓執行計畫」中，有危老都更推動師。

陳宥丞指出，該計畫從107年新授證人數6259人、108年5249人，到近2年都只有每年各1千多人；此外，推動師的認證有效期限是2年、期滿要回訓授課，目前仍有推動師資格的，卻只剩3千多人，僅剛開辦時的一半，實際上有資格的人愈來愈少。

另外，都市危險及老舊建築物加速重建條例將在116年5月落日，危老都更師培訓計畫原則上也會隨之中止。陳宥丞認為，北市應從現在開始規畫，讓這群已經受過政府培訓、知能充足的危老重建推動師，在危老條例落日之後，還能繼續為有都更需求的居民服務。

此外，政府鼓勵推動師成立「危老重建工作站」以便利老舊社區住戶就近諮詢需求，但北市工作站的分布很不平均，士林、北投、文山與南港都只有不到十分之一的里內有工作站，等於有許多民眾仍然難以方便地享有工作站的諮詢服務。

北市都更處表示，台北市沒有官方認證的「都更師」，建管處有「危老都更推動師」，為培育更多都市更新專業人才，都更處以辦理教育訓練培訓課程，協助民眾認知都市更新法令與程序規範概念。另外，也可由社區聯署15人以上申請法令說明會，都更處就會派專業人士至地方說明相關疑義。

另外，都更處有教育訓練培訓課程，依都市更新各階段之需求設計，針對專業者與一般民眾分別開設課程講座內容，涵蓋都市更新的完整流程，讓參與者在不同階段獲取實用知識，回到自己的社區推動都更，也能把經驗分享給更多鄰近社區。

至於相關的服務，都更處表示，其實現在有法宣櫃檯、電話諮詢、官方網站，以及FB等多元知識傳播的方式，也可以讓民眾知悉更多都更法令。

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