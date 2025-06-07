快訊

教授生存／教學耐受度受挑戰 只愛研究別當教授害人？

台南影迷哭哭！ 國賓影城二館6月30日結束營業 在地人不捨：時代眼淚

中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置

聽新聞
0:00 / 0:00

公車肇事今年已破84件 北市將赴南科考察「自動駕駛」尋解方

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公車事故頻傳，今年截至4月肇事件數達84件，已超越去年82件、前年64件。圖／聯合報系資料照
北市公車事故頻傳，今年截至4月肇事件數達84件，已超越去年82件、前年64件。圖／聯合報系資料照

本報日前推出陽光行動專題「客運駕駛人力荒」，北市議員憂駕駛人力老化與短缺的雙重挑戰，連帶影響公共安全，光是今年4個月肇事84件，事故頻傳已超過去年82件，建議市府推自駕公車，解決困境。交通局說，將考察南科自駕公車，看能否引進至北市。

交通部統計，全國市區客運駕駛人力2015年至2024年的減幅約1成，過去10年平均年齡上升6歲。至於60歲以上駕駛占比，從4.6%提高至18％。

議員曾獻瑩指出，駕駛老化與人力短缺問題正快速惡化，北市各大客運業者也普遍面臨徵才困難，他憂長期人力緊縮造成營運不穩，更帶來潛在公共安全疑慮。今年截至4月，北市公車肇事件數84件已超越去年82件、前年64件，依此趨勢，全年恐將突破250件，意即公車事故率逐年攀升且以3至4倍成長。

曾獻瑩建議，北市可參考國外推動自動駕駛公車的經驗，皆選擇在交通單純、路線固定的區域作為起點，可有效紓解人力壓力、大幅提升乘客安全；例如日本愛媛縣松山市去年上路全國首條Level 4自駕公車路線，每日往返60趟。

交通局長謝銘鴻回應，南科現有自駕公車，交通局已在接洽對方，將安排考察，了解環境、載客人數、車輛安全及穩定性等實際運用現況，再看能否引進至北市，優先選擇簡單路線來試辦。要透過試辦才有辦法知道無人公車能否成行，若順利成行，將是各縣市面臨公車駕駛問題的解方之一。

他認為，一定要有市場才有辦法永續經營，推動最終目的是希望可以實際商轉，不只測試，而是要能夠真正營運，有公車業者願意接手，變成實車的一環，解決目前駕駛愈來愈少、年齡愈來愈偏大的問題，但期間不知道會需幾年。如果台灣技術可以做到，就一步步來，從簡單、有些車流的路線開始實驗，中央也要有事故發生的權責畫分等法令規範。

南科 北市 公車駕駛 人力

延伸閱讀

北市信義區再增行人徒步區在「松壽路20巷」 蔣萬安允諾做評估

假黃仁勳詐騙..北市議員轟臉書「貓捉老鼠」 蔣萬安提3點否則開罰

議員揭臉書名人詐騙廣告多 蔣萬安：研議開罰標準

北市公幼中籤率6成！家長怨單一志願不公平 教育局給原因了

相關新聞

民間稱都更諮商師、輔導師、規畫師 北市府「正名」只有危老都更師

台北市屋齡六都最高，議員陳宥丞指出，北市有授證的危老都更師，人數卻逐年下降，近年每年剩下1千多人，因2年就要換證，現在只...

公車肇事今年已破84件 北市將赴南科考察「自動駕駛」尋解方

本報日前推出陽光行動專題「客運駕駛人力荒」，北市議員憂駕駛人力老化與短缺的雙重挑戰，連帶影響公共安全，光是今年4個月肇事...

「不老英雄」體力、鬥志不輸人！2025雙北世壯運8大話題焦點公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2025雙北世界壯年運動會」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大世壯運話題焦點。

北捷遊憩公司7月成立 總經理還在找

台北捷運公司今年7月1日成立遊憩事業公司，對外徵年薪上看200萬元的總經理、副總經理。但藍綠議員都憂心，成立時間在即，是...

新北防災士逾萬人 侯友宜喊目標40萬

面對極端氣候與災害風險日益升高的挑戰，除消防、救護人員，民間力量也是關鍵。新北市配合內政部培訓防災士，截至今年已經突破萬...

把關食安 新北修正營養午餐契約

新北泰山、汐止營養午餐接連出現食安問題，引發外界關注。教育局昨天公布，已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，提高違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。