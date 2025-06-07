公車肇事今年已破84件 北市將赴南科考察「自動駕駛」尋解方

本報日前推出陽光行動專題「客運駕駛人力荒」，北市議員憂駕駛人力老化與短缺的雙重挑戰，連帶影響公共安全，光是今年4個月肇事84件，事故頻傳已超過去年82件，建議市府推自駕公車，解決困境。交通局說，將考察南科自駕公車，看能否引進至北市。

交通部統計，全國市區客運駕駛人力2015年至2024年的減幅約1成，過去10年平均年齡上升6歲。至於60歲以上駕駛占比，從4.6%提高至18％。

議員曾獻瑩指出，駕駛老化與人力短缺問題正快速惡化，北市各大客運業者也普遍面臨徵才困難，他憂長期人力緊縮造成營運不穩，更帶來潛在公共安全疑慮。今年截至4月，北市公車肇事件數84件已超越去年82件、前年64件，依此趨勢，全年恐將突破250件，意即公車事故率逐年攀升且以3至4倍成長。

曾獻瑩建議，北市可參考國外推動自動駕駛公車的經驗，皆選擇在交通單純、路線固定的區域作為起點，可有效紓解人力壓力、大幅提升乘客安全；例如日本愛媛縣松山市去年上路全國首條Level 4自駕公車路線，每日往返60趟。

交通局長謝銘鴻回應，南科現有自駕公車，交通局已在接洽對方，將安排考察，了解環境、載客人數、車輛安全及穩定性等實際運用現況，再看能否引進至北市，優先選擇簡單路線來試辦。要透過試辦才有辦法知道無人公車能否成行，若順利成行，將是各縣市面臨公車駕駛問題的解方之一。

他認為，一定要有市場才有辦法永續經營，推動最終目的是希望可以實際商轉，不只測試，而是要能夠真正營運，有公車業者願意接手，變成實車的一環，解決目前駕駛愈來愈少、年齡愈來愈偏大的問題，但期間不知道會需幾年。如果台灣技術可以做到，就一步步來，從簡單、有些車流的路線開始實驗，中央也要有事故發生的權責畫分等法令規範。