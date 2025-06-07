把關食安 新北修正營養午餐契約

新北泰山、汐止營養午餐接連出現食安問題，引發外界關注。教育局昨天公布，已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，提高違規記點罰則每點2千元，契約終止門檻下修至40點、暫停供餐下修為20點，新增廠區環境不潔、違反食安法遭裁罰等項目，阻絕不良廠商進入校園。

新北教育局昨辦「新北安心好食材升級」發表會，新北市已有169所學校提供自立午餐，今年投入約3700萬元改善廚房設施、提升營養午餐品質，並推動「4+1安心蔬菜計畫」，每周學校午餐供應4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，教育局定期至產地、截切廠、中央餐廚廠區及自立午餐學校抽驗，嚴格把關食材品質。

依新北營養午餐記點規定項目，團膳或央廚業者所提供的食米、有機蔬菜及產銷履歷蔬菜內如有米蟲、菜蟲及異物，比如棉線、鐵絲、小石頭等，累計3次違約金2千元，但不記點；如有米蟲、菜蟲累6計次記1點，異物累計6次記2點。

教育局指出，已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，加嚴違規記點規定，罰則從每點1千元提高為2千元，契約終止門檻由50點下修至40點、暫停供餐點數由25點下修為20點。

此外，新增針對廠區環境不潔、違反食安法遭裁罰等情形的記點項目，教育局長張明文表示，只要沒做好就會把違規紀錄傳給各校當作招標參考，並採滾動式修正，阻絕不良廠商進入校園。

台北市教育局112學年度已修訂午餐契約罰則，增加記點罰款及廠商退場機制，並公告各廠商記點情形，作為學校評選廠商的參考依據。違約事項記點改為一般違約記點（小點）累計50點，或重大衛生缺失（大點）累計20點終止合約；累計小點點數加大點點數的2倍達50點，也可終止合約同時提高大點罰款每點2200元。