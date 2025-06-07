新北防災士逾萬人 侯友宜喊目標40萬

面對極端氣候與災害風險日益升高的挑戰，除消防、救護人員，民間力量也是關鍵。新北市配合內政部培訓防災士，截至今年已經突破萬人，占全國防災士人數四分之一強，市府昨舉辦成果發表會，市長侯友宜訂出40萬名的目標，要讓所有人都能成為韌性城市的一環。

消防局表示，防災士的培訓課程由新北市府與台大氣候天氣災害研究中心合作辦理，訓練內容包含災害認知、應變規畫、急救技能、避難實作與社區防災計畫演練等，學員完成課程並通過測驗後，即可取得防災士認證。防災士去年在凱米、康瑞、山陀兒颱風、0403地震及汛期計有5859人次防災士投入各階段工作。

消防局說，新北市的培訓對象涵蓋社區民眾、企業員工、志工組織與大專青年，透過系統化訓練，打造全民參與的防災力量。

侯友宜表示，新北市推動防災士制度，已逐步擴展至企業、醫療院所、學校與社區，目前新北市防災士共1萬165人，占新北市人口比0.25%，高於全國平均0.19%以及日本東京都0.19%的比率。

侯友宜說，新北市持續推廣防災士，明年底可達1萬5千人，人口比率達0.37%，將高於日本全國平均值0.26%，未來希望能夠逐步推動，達到40萬人。