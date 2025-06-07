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北捷遊憩公司7月成立 總經理還在找

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市立兒童新樂園未來將委由北捷子公司「北捷遊憩公司」經營。圖／北市兒童樂園提供
台北市立兒童新樂園未來將委由北捷子公司「北捷遊憩公司」經營。圖／北市兒童樂園提供

北捷運公司今年7月1日成立遊憩事業公司，對外徵年薪上看200萬元的總經理、副總經理。但藍綠議員都憂心，成立時間在即，是否會找不到合適人選急就章？北捷表示，目前在104人力銀行積極招才，如果績效比母公司好，考核獎金也會較多。

北捷成立遊憩公司，希望外部專業人才管理台北小巨蛋、貓纜、兒童新樂園。北捷在徵才訊息指出，總經理月薪約16至17萬元，副總經理月薪約13至14萬元，另約1個月薪資的年終獎金及個人績效獎金、公司盈餘狀況的績效獎金，全年獎金合計最高4.4個月，徵才到6月15日止。

北捷在104招募人才，資訊顯見應徵者以男性77％居多。年紀落在41到45歲為38％、46到50歲及51到55歲則為15％。學歷部分則是以碩博士、大學的38％居多。

民進黨議員林延鳳表示，距離招募時間緊迫、成立的7月1日也不到一個月，若找不到合適人才，會不會又是從母公司北捷內部招聘？會不會代理久了就扶正？不希望急就章、寧缺勿濫。

國民黨議員游淑慧認為，遊憩子公司仍須要到議會備詢，或許總經理及營運副總經理其中一職可由北捷內部尋才，才能了解議會運作等，尤其北捷本就有遊憩相關人才，不必追求外部閃亮經歷，造成內部競爭不公平。

林延鳳及游淑慧也提到遊憩子公司成立後應訂定績效指標，每年營收成長，及是否會像一般公司有配股等？

北捷總經理黃清信表示，目前已有人報名，原則上希望挑選外部遴選人才，但寧缺勿濫，若真沒尋覓到，會再與北市府、公司討論，營運不會開天窗。他說，子公司同為政府持有的公營公司，遊憩公司工作專案約半年會整理好，遞交北市議會。

徵才 北捷

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