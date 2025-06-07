「不老英雄」體力、鬥志不輸人！2025雙北世壯運8大話題焦點公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2025雙北世界壯年運動會」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大世壯運話題焦點。

2025雙北世界壯年運動會於日前正式落下帷幕，此次盛會不僅集結海內外運動好手，更吸引各界人士踴躍參與，展現對運動不分年齡的熱愛，也讓大眾見證「活到老、動到老」的精神實踐。接下來，就讓我們透過網路聲量，一探本屆世壯運的八大話題焦點吧！

翻譯錯、賽程亂「出包狀況」頻傳引議 高齡選手賽場拚搏感動全網

▲ 網友熱議TOP8世界壯年運動會 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

世界壯年運動會今年首度在雙北舉辦，主辦單位的籌辦細節與賽事執行狀況也因此備受外界關注。然而，從正式開賽前便陸續傳出志工證英文名翻譯錯誤、賽事形象看板誤印發包時的備註「四邊包繩不打洞」等問題；比賽期間更不乏選手抱怨檢錄流程混亂、公告資訊錯誤等情形，各種「出包狀況」頻頻引起熱議，臉書上更出現「靠北世壯運」粉絲專頁，開放民眾投稿，吸引4.6萬人追蹤，還有網友笑稱「這個版是這次賽會最值得回憶的部分」。

另一方面，不少民眾也喊話政府未來在主辦類似的大型賽事時，在管理規劃與執行上能持續精進，為參賽者與觀賽者帶來更完善的賽事體驗。

儘管賽事管理引起不少爭議，許多網友仍肯定本屆世壯運有眾多振奮人心的時刻。首先，在開幕式中，邀請到NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、傳奇球星彭政閔、奧運拳擊金牌林郁婷、百歲羽球員林友茂及金馬影后張艾嘉擔任聖火代表，分別象徵科技、運動、年輕、共融及文化五大價值，豪華的「火炬手陣容」受到高度關注，網友盛讚「每一個都是頂尖中的頂尖」、「雖然黃仁勳站C位，但我的感受是：每個人都是主角」。

而在後台「黃仁勳戴拳套和林郁婷過招」、「林友茂與黃仁勳分享長壽秘訣」等有趣花絮，也讓網友們津津樂道。而開幕式上的精彩表演同樣吸睛，以科技聲光秀與多元歌舞為亮點，並邀來告五人、周湯豪及中職應援團等多組藝人團體進行演出，其中，周湯豪在演出時不慎將「世壯運」誤喊為「世大運」、隨後立即發文致歉，也成為另一話題焦點。

此外，本屆世壯運亦有不少明星藝人及退役選手參賽，為賽事增添更多話題性。值得一提的是，歌手蕭煌奇在帕拉柔道項目中勇奪金牌，讓網友驚嘆「沒想到蕭煌奇會柔道而且還很強！」、「會唱又會摔，厲害」，也有人出面解惑「他以前是柔道國手啊」；而包括前職棒球星周思齊、輕艇國手依勇達多、籃球好手陳信安及等前職業運動員也重返賽場，再展英姿，如陳信安在球場上展現的火燙手感便讓球迷大讚「狀態還是可以打贏很多年輕人」，周思齊一出場時則全場高唱應援曲，守備表現更是精彩絕倫，讓球迷直呼根本可以「續戰十年」！

不僅藝人及退役選手表現亮眼，來自各國的高齡選手也在賽場上展現驚人實力，體現了「終身運動、全民參與」的賽事精神。因世壯運開放年滿30歲以上的民眾即可報名，讓許多「銀髮運動員」有機會一展身手，如105歲的泰國選手薩旺、女星昆凌的90歲爺爺勞倫斯、88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲等，皆在不同項目中勇奪金牌，讓網友感動表示「我們要向這些健壯的長輩們致敬與學習」、「事實證明要活就要動」，更有人打趣留言「阿嬤跑得比現在26歲的我還快」、「等我那個年紀人還在就要偷笑了」。

其中，104歲的羽球選手林友茂更搭檔奧運金牌李洋參賽，被讚是「最強跨世代組合」，留言道「好感動，世壯運真的太有意義了」。

此外，台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜本次也分別參與壁球及桌球項目，不少網友對他們的「世壯運首秀」表達鼓勵，說道「輸贏倒是其次，重在運動精神」，肯定兩位市長身體力行，為全民運動做出榜樣。而在賽事宣傳方面，吉祥物「壯寶」也以可愛形象獲得好評，吸引許多網友的目光。

壯寶以「北」字為設計靈感，象徵雙城合作與對運動的熱愛永存之精神；一位網友便分享「去看世壯運時，有個外國伯伯指著我掛在身上的壯寶問我哪裡可以買到」，引起留言熱烈迴響，直呼「真的很可愛」！

本屆世壯運正式閉幕，雖過程中不乏爭議風波，但仍留下無數精彩畫面與感動的時刻，無論是高齡選手們在場上的奮力拚搏，或是明星藝人們的跨界挑戰，都讓觀眾深刻感受到運動的無窮魅力，也再度提醒眾人「什麼時候開始運動都不嫌晚」！除了以上八大話題焦點外，你心中最難忘的世壯運時刻又是什麼呢？





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2025雙北世界壯年運動會」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/01~2025/06/01，共兩個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、問答網站、部落格（排除抽獎文）

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