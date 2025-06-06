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新北殯儀館回饋金6/7起發放 44里符合資格

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為回饋新北市立殯儀館及火化場鄰近地區，新北市114年殯儀館及火化場回饋金將自6月7日起至9月8日止，於各回饋里指定地點辦理發放作業。凡於114年1月1日前設籍於回饋里且連續設籍滿4年之住戶，以戶長為領取代表，皆可憑通知單及身分證明文件於指定時間地點領取回饋金。

民政局表示，回饋金適用對象涵蓋板橋、三峽、土城及樹林區共24個回饋里，其中板橋區新海里、中正里、德翠里、吉翠里、宏翠里、港尾里、新生里、仁翠里、文德里、幸福里、朝陽里、新翠里；三峽區溪北里、溪東里、龍埔里；土城區祖田里、沛陂里、頂福里、頂新里、頂埔里等20個回饋里以現金方式發放，相關通知陸續寄出，請符合資格者依通知時間、地點前往領取。

民政局提醒，今年起因個人資料保護規範加強限制，若戶籍於回饋里間有遷徙紀錄者，須經本人同意方能查詢相關個人遷徙資料，故可能有遷徙紀錄者卻未收到通知，需填寫「114年新北市立殯儀館及火化場回饋金領取申請書」，於10月15日前掛號郵寄或親送向殯葬處提出申請，經查證符合資格者，款項將匯入戶長所提供之帳戶。

聚傳媒

殯儀館 埔里

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