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北市信義區再增行人徒步區在「松壽路20巷」 蔣萬安允諾做評估

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
華納威秀影城與新光三越百貨間的松壽路的行人通行號誌一亮，大批的人潮塞滿行人穿越道。 圖與文／鄭超文。報系資料照
華納威秀影城與新光三越百貨間的松壽路的行人通行號誌一亮，大批的人潮塞滿行人穿越道。 圖與文／鄭超文。報系資料照

北市現正在永康商圈試辦徒步區，議員陳宥丞下午在市政總質詢指出，夜經濟活絡的信義商圈，其中松壽路20巷是合法的娛樂區，但人潮造成人車爭道，引發網友熱議，他建議在有條件的情況下，增加此處為下一個示範行人徒步區。 對此，市長蔣萬安答詢表示「我們要來做評估」

陳宥丞指出，台北市推動人本交通，他隨市長出國考察美國紐約時代廣場，當初推動徒步區時，紐約的計程車、物流業者反對，擔心生意下滑，但用數據說話，成立後交通事故降低40%、行人遵守交通增加15%，商機提升25%以上，台北市目前有8個行人徒步區，永康商圈是最近推的，北市應在有條件的前提下，增加行人徒步區。

陳宥丞說，台灣現在最紅的街邊娛樂區　也就是信義計畫區的松壽路20巷，但夜間人車非常多，險象環生，人車爭道，連轄區的信義分局也認為，應成立行人徒步區。

另外，陳宥丞也說，很多年輕朋友也反映，亞洲許多城市都有類似的街道，像東京、上海、首爾，有這類的夜經濟區域，松壽路20巷是台北市合法的娛樂設施區，可以在街邊飲酒，觀光客可以來同歡，但卻讓觀光客看笑話，竟要站在路上跟車爭道，這裡是娛樂區，也非住商混合，不會干擾人，應評估有條件的來示範行人徒步區。

蔣萬安答詢指出，在有條件的情形下，可以增加行人徒步區，至於松壽路20巷「要來做評估」；交通局長謝銘鴻也表示樂觀其成，但當地有停車場的出入口，也需要跟在地做溝通，一周內做評估。

陳宥丞 行人 北市

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