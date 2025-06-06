新北鶯歌美術館今會勘 民代要求動線標誌要再加強

新北市議會五審議員今天上午至新北鶯歌美術館實地現勘，由館長賴香伶為議員導覽解說，議員劉美芳認為美術館的參觀動線需要更明確，美術館則表示動線設計可讓參觀過程充滿敘事感。

今上午新北議員劉美芳、林銘仁、翁震州等人到新北美術館實地現勘，由美術館長賴香伶為議員解說美術館設計理念。劉美芳認為美術館的環保意識很不錯，不過動線上需要有更明確指引。

她說，展廳的入口處是簾子遮擋住，這種路口設計降低了設計感、感到不夠正式，若能清楚的將導覽標誌及動線規畫清楚讓民眾容易識別，更能將民眾帶入故事當中。