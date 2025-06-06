新北里長參加防災士培訓！鬼門關前她CPR搶回丈夫「多2年時間相處」

新北市中和區錦昌里長邱尾玟自己身先士卒加入新北防災士培訓，2年前，她丈夫到住家對面賣場購物時，因酒精性癲癇當場沒了呼吸心跳，她幫忙CPR（心肺復甦術），以利救護人員設置AED（自動體外心臟電擊去顫器），在黃金時刻把丈夫從鬼門關前搶回來。她丈夫去年因癌症過世，但多了2年時間相處，更看到孫子出生，讓她沒有遺憾。

邱尾玟原先是社區發展協會理事長，當年屆滿任期後，3年前在里民支持下，順利當選中和區錦昌里長，是里民口中相當熱心服務的里長。新北市培訓防災士盼在緊急時刻發揮關鍵作用，邱尾玟召集志工們一起加入防災社區，自己從整備搶救、關懷救護等課程都有參與，就是希望能在關鍵時刻，協助里民。

「沒想到最後是先救了自己的親人。」邱尾玟回憶，2023年有一天，她接到里民的緊急電話通報「妳老公倒在賣場那邊」，嚇得她趕緊飛奔出去，她趕到時丈夫已經沒了呼吸心跳。

邱尾玟說，她幾乎跟救護車同時抵達，救護人員問她會不會CPR，她什麼也沒想就開始執行CPR，好讓救護人員能夠有時間布置AED等設備，最後把丈夫送到醫院急救。

邱尾玟表示，丈夫送到醫院恢復呼吸心跳，一度昏迷指數只有3，但因在黃金時刻執行CPR，丈夫最後順利清醒過來也恢復意識，可以順利返家。

「多了2年相處時間。」邱尾玟眼眶泛淚指出，丈夫平安順利回家，也看到孫子出生，雖然他在去年因癌症過世，但多了這兩年時間，讓她沒有什麼遺憾。

邱尾玟說，女兒把這些過程都看在眼裡，也在主動投入培訓成為里內防災士，「不知道哪一天會用到，但總是有備無患」。

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