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台中第一季行人交通事故死亡數全國第一 市府：整體有進步

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局長葉昭甫表示，行人死亡事故多發生於長者，已加強宣導，也發放超過5000條發光臂帶，讓行人夜間更容易被駕駛看到。記者陳敬丰／攝影
交通局長葉昭甫表示，行人死亡事故多發生於長者，已加強宣導，也發放超過5000條發光臂帶，讓行人夜間更容易被駕駛看到。記者陳敬丰／攝影

交通部昨公布今年第一季道安數字，台中1到3月事故後30日內行人死亡人數17例，居全國第一，議員今天質詢批評市府改善不力，應通盤檢討。台中市長盧秀燕表示，整體死亡數字已下降到六都第三，行人死亡部分會繼續努力，向長者宣導，也已發放超過5000條發光臂帶。

台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍議員楊啟邦質詢表示，交通部昨公布今年第一季道安數字，台中再被譏為「行人地獄」，希望市府加強道安宣導，盡早擺脫罵名。

交通局長葉昭甫回應，17例行人死亡中，有12例是65歲以上長者，與去年的趨勢相同，且事故多發生於清晨或夜間，市府今年與區公所、婦女會合作，加強對長者的宣導，已舉辦1442場宣導，觸及近10萬人次，此外也把深夜時段的閃光號誌改回三色燈，今年已經改回800多處。

民進黨籍議員蔡耀頡質詢說，對行人死亡數字非常難過痛心，也很納悶，為何發生行人死亡事故，交通局的改善方法卻是「加強對行人宣導」，彷彿在怪罪行人觀念不足，這是本末倒置，應該積極檢討道路設計是否有問題，先前他就抓包，有發生行人死亡事故的路口，過了8個月都沒有改善。

盧秀燕表示，台中交通事故30日後死亡數量74人，較去年同期減少10人，排在六都第三，去年還是六都第一，整體有進步；行人死亡的數量較多，市府也持續調查，發現主要集中在長輩，加強宣導也購買大量發光臂帶，目前已發放超過5000條，讓夜間更容易被駕駛注意到。

至於行人死亡路口改善一事，副市長黃國榮表示，蔡耀頡先前指出有路口逾8個月未改善，相關局處馬上就完成改善，當然拖了8個月需要檢討。蔡說，不否認市府有積極改善行人交通環境，但仍應整體檢討，不要繼續淪為讓人傷心的第一名。

交通局指出，市府持續推動人本交通設施改善硬體，截至今年5月底，已施作行穿線退縮208處、增設庇護島289處、穿越道照明88處、行人綠燈早開或專用時相649處、綠斑馬851處、標線型人行道總長25.5.公里，會配合內政部計畫滾動檢討、擴大範圍。

中市議員蔡耀頡表示，台中今年第一季行人死亡數量六都第一，市府應檢討道路設計，通盤改善。記者陳敬丰／攝影
中市議員蔡耀頡表示，台中今年第一季行人死亡數量六都第一，市府應檢討道路設計，通盤改善。記者陳敬丰／攝影
台中市政府截至今年5月底，已施作行穿線退縮208處、增設庇護島289處等硬體設施。圖／台中市政府提供
台中市政府截至今年5月底，已施作行穿線退縮208處、增設庇護島289處等硬體設施。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，今年第一季整體交通事故死亡人數較去年降低，排名從六都第一下降到六都第三，整體有進步，行人死亡的部分會持續檢討改進。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，今年第一季整體交通事故死亡人數較去年降低，排名從六都第一下降到六都第三，整體有進步，行人死亡的部分會持續檢討改進。記者陳敬丰／攝影

行人地獄 死亡 交通事故

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