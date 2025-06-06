投350萬善款 新北與IKEA改造6戶類家庭「最暖起家厝」
「類家庭」是寄養家庭、安置機構外的失親兒少的第三條路，新北已開辦8年，在三重、林口、永和與新店4處共23家戶，照顧76位兒少。蘆洲仕紳李福田今攜手何錦忠、蘆洲復興福德宮及IKEA設計服務，改造新北6戶類家，台灣希望之光慈善會捐款50萬、新北市油漆業職業工會贊助油漆工程，為失親的兒少打造溫暖起家厝。
新北社會局今將裝修成果搬至市府，市長侯友宜致詞說，孩子是國家最重要的寶藏，但很多孩子無法得到完整家庭照顧，透過類家庭一步一腳印撐起國家最重要的希望工程，新北市提供社會住宅，讓類爸爸、類媽媽，用愛來陪伴孩子們的成長，未來林口將新增6戶，可以增加18人，是國家的另類基礎工程，大家一起努力。
「取之於社會，用之於社會」李福田說，是他一生不變的原則，人的物質享受有限，可是孩子的未來無限，尤其是這些受過創傷的孩子，更需要我們用加倍的愛療癒他們的傷口。台灣希望之光慈善會理事長詹桂美也說，周邊許多朋友都很願意投身社會公益，因此創立慈善會，集合眾人的力量，點亮他人生命的光。
新北市油漆業職業工會理事長蔡詔淵說，工會的成員其實都是身經百戰的老師傅，油漆刷就是他們最熟悉的好夥伴，可以用自己的技藝為這些受到不當對待的孩子盡一分心力，讓投入計畫的工會夥伴都深感驕傲。
類家庭照顧者夫婦許小姐、高先生表示，因有意從事社會公益而投入類家庭照顧，提供服務外也讓自己的孩子多了手足相處，從2023年11月開始至今已照顧4名安置兒少，目前照顧3名兒少，其中2名兒童領身心障礙證明，如何安定孩子的情緒是在照顧過程中最大的挑戰，透過芥菜種會協助，夫妻二人也逐漸從與孩子們互動中，知道如何提供孩子們需求。
負責設計規劃6戶類家庭的IKEA設計師陳苡睿說，設計靈感來自一個溫暖的擁抱，希望孩子進到陌生環境中依然能感受到溫暖，每間房間利用玩偶設計一個尋寶遊戲彩蛋，希望所有入住的孩子都能更快適應環境，感受家的溫暖。
社會局長李美珍說，家庭永遠是孩子成長最好的空間，為讓社會局的服務更貼近聯合國兒童權利公約，新北會持續擴展類家庭的服務，讓原生家庭有狀況的孩子，能在家的環境下發展人際關係，重拾對社會的信任，各界善心人士若有意願共同投入愛小孩工程，都可以透過「新北市好日子愛心大平台」，傳遞善心（https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/）。
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