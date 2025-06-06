夏季電價「貴參參」！北市用這幾招幫社區年省7.7萬電費

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局「節能輔導團」評估社區的抽風機。圖／北市環保局提供
台北市環保局「節能輔導團」評估社區的抽風機。圖／北市環保局提供

北市淨零排放管理自治條例今年上路施行，隨時序入夏，家戶用電需求大幅提高，6月至9月更採夏月電價。北市環保局即日起啟動「節能輔導團」，專業團隊免費節能健檢服務，協助社區提升用電效率、降低公共電費支出，申請名額限量60個。

環保局說，至今累計輔導404個社區，總節電潛力度數達909萬度，平均每一社區每年可節省約2.2萬度電，約可節省7.7萬元電費支出，不但協助社區節能減碳省荷包，也具體實踐聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉。

大同區「時尚之星社區」在節能輔導團協助下，完成汰換空調設施、調整契約容量、導入感應式照明設施，並設置電力監控設備並綠化空間，年節電量約1萬4454度，去年比前年節電率達31.92%，換算減碳量達7.14噸，每年可以節省逾5萬元電費；去年更榮獲「台北市零碳標竿獎」社區組優等獎。

環保局2014年起主動進入社區提供節能輔導服務，由能源管理專家針對公共設施如照明、空調、電梯、抽排風設備等實地勘查與診斷，為社區量身客製專案的節電規畫方案。  

環保局表示，為邁向2050淨零願景，鼓勵市民從日常節能做起，落實淨零新生活，歡迎北市立案社區踴躍申請，意者可撥打申請專線（02-77045285），名額有限，額滿為止。

台北市環保局即日起啟動「節能輔導團」，專業團隊免費節能健檢服務，此為協助社區評估冷凍櫃。圖／北市環保局提供
台北市環保局即日起啟動「節能輔導團」，專業團隊免費節能健檢服務，此為協助社區評估冷凍櫃。圖／北市環保局提供

節電 環保局 北市

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