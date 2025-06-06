新北防災士突破萬人 侯友宜喊出目標40萬

天災人禍不斷， 除消防、救護人員，民間力量也是關鍵。新北市配合內政部培訓防災士，截至今年已經突破萬人，占全國防災士人數四分之一強。新北市府今天舉成果發表會，新北市長侯友宜當場宣布要以40萬名消防士為目標，讓所有人都能成為韌性城市的一環。

新北市消防局指出，面對極端氣候與災害風險日益升高的挑戰，強化民間防災能量，2018年起配合內政部政策推動防災士培訓，推廣對象逐步擴大至企業、民間組織及公部門機構，為全國第一個縣市自主辦理培訓單位。

消防局表示，防災士的培訓課程由新北市府與台大學氣候天氣災害研究中心合作辦理，訓練內容包含災害認知、應變規劃、急救技能、避難實作與社區防災計畫演練等，學員完成課程並通過測驗後，即可取得防災士認證，截至目前新北市防災士人數已突破萬人。防災士2024年，在凱米、康瑞、山陀兒颱風、0403地震及汛期計有5859人次防災士投入各階段工作。

消防局說，新北市的培訓對象涵蓋社區民眾、企業員工、志工組織與大專青年，預計透過系統化訓練，打造全民參與的防災力量。

侯友宜表示，新北市推動防災士制度，已逐步擴展至企業、醫療院所、學校與社區，目前新北市防災士共1萬165人，佔本市人口比0.25%，高於全國平均0.19%及日本東京都0.19%的比例。

侯友宜說，新北市持續推廣防災士，明年底可達1萬5千人，人口比例達0.37%，將高於日本全國平均值0.26%，未來希望能夠逐步推動，達到40萬人、占新北總人口10％，鼓勵大家一起來成為韌性城市的一環。