新北預售屋回溫 中和首季銷售總額150億奪冠軍

新北市今年第一季預售屋交易回溫， 中和賣價高達150億元，終結三重連九冠。新北市地政局表示，全市揭露交易2314件，總成交金額518.5億元，較去年第4季分別成長33.8%與39.4%；其中中和區申報件數640件、成交總金額150.1億元雙雙奪冠。

市府地價科長蕭湘君說，依實價登錄資料，本季交易熱絡的區域包括中和、板橋與新店區，分別較上季增加630、123與96件，林口、淡水區分別減少131、128件。

從價格分析，蛋黃區如板橋、中和、永和等10區每坪成交單價以70萬元以上為主，占比達85%，較前季上升11.8%。總價方面則以1500萬至2千萬元為主流，占比27.7%。

區域成交均價以永和區92.1萬元居首，其次為板橋81萬元、三重80萬元、中和78.3萬元，中和區受惠於連城路與錦和路交會區域的高價建案帶動，每坪交易單價區間達70.1萬至88.3萬元。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，近期因中和推出多種中小坪數物件，且有新案在捷運站附近，新成屋因此水漲船高。加上北市房屋釋出少、單價又更高，買屋人口也持續外移至新北，新北房價連帶居高不下。

地政局指出，林口交易件數減少，但成交均價較前一季上漲8.5%，主要因建案位林口新市鎮內文化三路一段，每坪交易單價63萬至79.5萬元；新店與板橋的成交均價則明顯下跌，分別下降16.8%與7.7%，主要因交易集中於單價較低新推案。