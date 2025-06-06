輝達落腳北士科哪塊地？ 蔣萬安：新壽T17、18

輝達海外總部確定落腳北士科，但落腳哪塊基地遲遲未鬆口，台北市長蔣萬安昨透露，輝達很明確指出就是新光人壽得標的T17、18基地。

至於地上權轉移等難題，產發局指出，目前新壽還未提相關申請，依現有地上權合約進行。

民進黨議員陳賢蔚、林世宗等人昨在議會問輝達總部進度，蔣萬安答詢說，輝達執行長黃仁勳日前公開講，會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，但市府去年就成立專案小組，也定期跟輝達開會，直接詢問後，輝達很明確指出就是T17、18。

T17、18地上權案已經由新光人壽得標，陳賢蔚追問新壽何時有較明朗方向？蔣萬安說，依地上權合約，新光人壽如果來申請變更，市府會依約進行，市府也已跨局處沙盤推演。

林世宗建議明年燈節擇於北士科辦理，蔣萬安回應，明年燈節正發包，但未來因應北士科發展和輝達進駐，不排除規畫在北士科辦理。

新壽T17、T18辦公大樓新建工程前年3月22日及4月7日已經核定，因全案規畫設計變更提送都審，去年11月開都審幹事會提出多項修正意見，昨委員會討論。申設單位針對T17地上層卸貨車格變更成一個區域，卸貨車格也有增加。

會議主席簡瑟芳表示，場地與原核定範圍大很多會讓建築質感有落差，且一般裝卸車位應能下地，應說明為何增設？申設單位說，部分貨櫃車很高，要開到地下室很難，因應市場、業主需求才變更。

申設單位也提出，兩基地立體連通道，因需跨越15公尺計畫道路，爭取免計建蔽率及容積率，幹事會委員認為空橋要考量公益性，並以跨越道路一處為原則，申設單位強調立體連通設施將開放24小時公眾使用。

簡瑟芳裁示，連通道請申設單位具體說明二樓服務性設施對外服務，至於申設單位提出圓形連通道設計未來將連接輕軌，部分委員有意見，應先暫緩或取消，全案修正後通過。