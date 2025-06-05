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世壯運閉幕改編被疑未獲授權 新北文化局提證明釋疑

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025 雙北世界壯年運動會順利落幕，但後續效應仍餘波盪漾。本報資料照片
2025 雙北世界壯年運動會順利落幕，但後續效應仍餘波盪漾。本報資料照片

2025雙北世壯運上周落幕，閉幕式中一曲「世界都看見」遭質疑台灣被消音，且被議員認為沒獲得授權就改編歌曲。新北市文化局今天提供授權文書給議員，並表示，本次閉幕式使用表演音樂，包含「統一尚勇」及「世界都看見」，皆由活動承辦單位依規定程序洽取授權。

其中「統一尚勇」在2025年3月11日洽取授權報價及使用申請，授權範圍涵蓋閉幕典禮演出與播放；「世界都看見」在2025年5月6日洽取報價及使用申請，並已支付費用。

新北市文化局表示，2025雙北世界壯年運動會由台北市政府與新北市政府共同主辦，開閉幕活動則由台北市政府辦理公開招標、簽訂合約並統籌活動內容審查與驗收。據合約規定，廠商應於9月30日前繳交完整結案報告，包括授權文件。後續由台北市政府負責驗收及結案。

文化局說，針對日前質詢場合中，將台灣尚勇與統一尚勇版本順序錯置，文化局表達誠摯歉意，並將於未來公開說明中更加審慎，避免類似誤會。

議員 文化局

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