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新北2起校園食安違規 同一團膳業者環境不潔挨罰

中央社／ 新北5日電

新北市教育局今天表示，新北市1、3月間共發生2件校園食安違規案件，同一家團膳業者因環境場域不潔違規，限期改善未果，各遭裁處新台幣6萬元與8萬元罰鍰。

新北市6月份治安會報今天在新北市警察局舉行，新北市長侯友宜召集相關局處盤點治安、公安、食安成效，並商議精進措施。

侯友宜表示，食安是人民最關心的，為嚴防校園發生食安問題，透過校園食材登錄平台與食安監控，新北食安通報率也逐漸下降。

教育局指出，與團膳業者合約非常清楚地規定，新北校園午餐都用國產豬。今天在治安會報中，針對校園午餐食安查核結果簡報，新北市今年1月至5月5日止，不符規定家數為2案。

針對這2起食安違規案件，教育局表示，同一家團膳業者分別於1、3月份因環境場域不潔而違反食品安全規定，經衛生局限期後仍未改善，新北市府已於2月20日及5月5日分別裁處6萬元與8萬元罰鍰。

新北市政府指出，由教育、農業、衛生局組成「午餐品質聯合稽核小組」，定期查核盒餐工廠、供應商及學校自立午餐廚房，並嚴格追蹤肉品來源，抽驗市售的豬肉有無萊克多巴胺。

衛生局統計，新北市今年迄今查核800餘家次豬肉原產地標示，並抽驗65件豬肉產品檢驗乙型受體素，以確保產品安全。

另外，衛生福利部食品藥物管理署4日發布修正「食品良好衛生規範準則」，修正條文新增食品從業人員調理即食食品時，禁止手部同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞的物品。

對此，衛生局人員回應中央社記者詢問時表示，從業人員手部清潔本來就在例行稽查項目，日後將依修正後的規範準則，若稽查發現不符規定，將令業者限期改正，違者將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安 衛生局

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