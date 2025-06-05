增無障礙坡道 新北汐止內溝溪步道休閒環境更友善

汐止區內溝溪生態很好，每天都有不少人沿著步道散步休閒，不過在賞螢步道的涼亭旁，之前因為都是階梯，造成行動不便的長輩或是推娃娃車都很不方便，現在無障礙坡道施作完成，不用再走階梯，提供民眾更友善的休閒環境。

忠山里長吳國全表示，內溝溪步道越來越多人來散步、運動、遊憩，但是常看到有里民帶著媽媽來，卻因為被階梯限制，造成坐輪椅的老媽媽沒辦法一起到步道走走，所以也跟新北市政府水利局申請，當時立委廖先翔也主動協助，幫忙爭取無障礙空間的建設。

民眾說，覺得這邊的環境非常好，步道都很乾淨，而且內溝溪生態也很好，讓遊客來這裡玩都很開心，現在有做斜坡道，不但推輪椅方便，腳力不好的老人家不用再走階弟，比較好走。

吳國全提到，現在靠近步道起點的無障礙坡道已經建設完成，坡道地面看起來有點粗糙，那是為了讓輪椅能安全的上下，完工後，路過的民眾都很高興，從起點到彩虹橋段的忠山里內溝溪步道，有取了一個很好聽的名字，就是賞螢步道，一直以來都是里辦公處跟志工一起在維護環境，很歡迎大家多來散步走走，但是也別忘了把垃圾隨手帶走。