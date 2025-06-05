全國大南瓜比賽食用組 栗子南瓜甜度最高飆15度

114年新北市全國大南瓜比賽活動將在今年6月14日開跑，其中食用南瓜比賽，今(5)日上午於淡水農會進行，參賽南瓜品種限定栗子南瓜，今年共有72組，包括了來自淡水與新北市全國各地農會，要來比誰種的南瓜最好吃。淡水農會表示，以往大南瓜比賽除了比最大最重的南瓜之外，還有外觀組、食用組、創意組等分組，農友參與相當踴躍，而今年南瓜也可以說是非常甜，測得最高甜度就高達15度。

淡水農會理事長呂鈞鴻表示，今年食用南瓜比賽，冠軍是來自深坑的高金瑞，而淡水南瓜隧道的阿嬤吳淑雯則是得到第2名亞軍，另外還有新北市有新店區、八里區、鶯歌區以及淡水區都分別拿到季軍與亞軍，淡水農會表示，這一次的食用南瓜組比賽，都是以栗子南瓜品種為主，每一組都提供3顆種出來最有信心的南瓜，評比標準除了要好吃之外，就是以甜度、外觀色澤、重量、口感及品質來評比，而每一位參賽的南瓜都相當有競爭力。

南瓜比賽，最重要的外觀及內在甜度、口感、色澤都是評分重點，農民種植的南瓜遇到雨水豐沛，所以產量稍減，品質不變，農會表示，來參賽的南瓜，每顆都相當美觀，而且經過專家評選的結果，今年最高的甜度15度相當甜，另外新北市大南瓜活動將在6月14日，於捷運淡水站後方金色水岸登場，農會也希望能夠藉由比賽增加農民的信心，並且加以推廣新北在地的農產品。