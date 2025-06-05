新北平溪區老人會會員大會 理監事改選順利圓滿

114年新北市全國大南瓜比賽活動將在今年6月14日開跑，其中食用南瓜比賽，今(5)日上午於淡水農會進行，參賽南瓜品種限定栗子南瓜，今年共有72組，包括了來自淡水與新北市全國各地農會，要來比誰種的南瓜最好吃。淡水農會表示，以往大南瓜比賽除了比最大最重的南瓜之外，還有外觀組、食用組、創意組等分組，農友參與相當踴躍，而今年南瓜也可以說是非常甜，測得最高甜度就高達15度。

2025-06-05 19:03