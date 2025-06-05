新北平溪區老人會會員大會 理監事改選順利圓滿
平溪區老人會今（5）日舉行第八屆會員大會暨理監事改選，現場氣氛熱烈，會員們踴躍出席投票，展現對老人會事務的高度關心與參與。整體改選程序依章進行，順利圓滿，票選產生新一屆理監事名單。
此次改選活動全程公開透明，秉持民主、公正原則進行，獲得與會長輩一致肯定。新一屆理監事將在後續召開會議後選出新任理事長，持續推動老人會各項會務與服務工作。
市議員林裔綺服務處對此次選舉圓滿落幕表示肯定，並將持續與老人會密切合作，支持銀髮族相關政策與活動，落實高齡友善的在地生活環境。
平溪區區長李天民也出席改選活動，他表示，平溪區的長輩們熱情參與公共事務，令人敬佩。老人會不僅是長輩們相聚的重要平台，更是傳遞經驗與智慧的寶庫。區公所將持續與老人會合作，提供更多資源與支持，營造更友善、幸福的高齡生活環境。
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