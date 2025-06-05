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翻轉惜福衣 新北萬里幼兒園師生DIY校服

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園師生DIY校服，賦予惜福衣新的生命。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園師生DIY校服，賦予惜福衣新的生命。 圖／紅樹林有線電視提供

有一些出廠就有瑕疵的衣服，不能拿到市面上販售，就會透過回收再製成抹布等其他用品。不過近來在新北市家長聯合會的媒合下，威齊織品科技有限公司與社團法人成衣印花文創協會攜手將這些被稱為「惜福衣」的衣服帶到新北市立萬里幼兒園裡透過師生共同DIY，翻轉成新的校服，賦予惜福衣新的價值。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，為了便於孩子們動手操作，活動事先準備好了學校logo的熱壓貼紙以及最能代表校本課程的香草與學童們最喜愛的運動圖樣貼紙，在決定好放置的位置後，孩子們動手固定，隨後也在老師的協助指導下完成了獨一無二的手作校服。

幼兒園的學童們不只是製作了新的校服，更加也在這場活動中學習到新的知識，知道原來有些衣服沒有辦法送到市面上，會被重新回收做成其他的織品或是直接被銷毀，這次的活動，孩子們參與了賦予惜福衣新的生命，看自己做的新衣，學生們都擁有滿滿成就感，覺得活化惜福衣這件事非常有意義。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，新的校服完成，孩子們也迫不及待穿上身，並且進行表演表達自己的感謝，此外，在幼兒園的校慶活動中，這件全新由學童自己製作的校服也初登板，孩子們換上了新校服，展現自己的創意與活力，翻轉惜福衣，為惜福衣再創新生。

萬里 幼兒園

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