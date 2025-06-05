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北市議員爆：青年二期社宅拍A片 竟出自幼兒唱遊青創戶

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市長蔣萬安今赴北市議會備詢，台北市議員洪婉臻爆料，青年二期社宅淪為AV色情影片拍片場，經查住戶竟是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶。蔣萬安表示，即刻調查，警局也移送由檢方偵辦中。

社宅青創戶是指青年創新回饋計畫，以提案評選方式代替抽籤入住，經由評選入住的團隊將被視為社區中的種子住戶，除了讓有心經營社宅社區生活的民眾優先取得租住權外，也為社宅社區搭起人際互動、相互扶助的橋梁，打造理想的居住環境。

不料，洪婉臻爆料，在青年二期社宅竟成AV色情影片拍攝片場，不時會有AV男女優到宅拍片等狀況，該住戶甚至在社群平台Instagram清楚寫下「不小心誤入AV界的苦命修片師」，經查該住戶是以幼兒唱遊、日文手作為題的青創戶。

洪婉臻說，住戶更將色情影片發在住戶群組，也公開徵求題材、可以體驗一日拍片現場、面試AV男優等。「行為嚴重干擾到周遭住戶，向都發局反應被回說負責單位是青年局等推託，你們都說查不到？住戶只好像警局報案。」

都發局長簡瑟芳表示，不清楚拍攝作用；地點屬於私領域，但是拍攝又散播，就形成妨礙風化，確實違反租約必須處理。青年局長周羿希表示，經檢視該青創戶計畫可能造成疑慮，有輔導進行計畫轉型。

蔣萬安表示，青創戶申請需要嚴謹把關，可以改進精進，如果發現青創戶入住後，從事與當時申請目的不符，會依照入住規範辦理及處理，這件事情會即刻調查，同時，警察局也已移送，會請檢調來偵辦。

另外，洪婉臻也追問，社宅可以找非住戶等不相干人等進來，「把所有男優女優找到家裡來這樣可以嗎？」法務局長連堂凱表示，社宅屬於租賃關係，可以有訪客。簡瑟芳則說，都會有門禁管制，必須要由住戶本人確認是訪客後進入，並非所有外人都能進到社宅內。

台北市長蔣萬安及相關局處表示，會精進青創戶申請，並嚴謹把關。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安及相關局處表示，會精進青創戶申請，並嚴謹把關。記者邱書昱／攝影
台北市議員洪婉臻爆料，青年二期社宅淪為AV色情影片的片場。記者邱書昱／攝影
台北市議員洪婉臻爆料，青年二期社宅淪為AV色情影片的片場。記者邱書昱／攝影

青創 社宅 住戶

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