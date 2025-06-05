被質疑世壯運圖利廠商 蔣萬安被誇「球打得好」卻笑了

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員許淑華指出，世壯運的大禮包，疑似圖利廠商，且廠商是蔣萬安參賽的壁球對手，為何明知是得標廠商還不避嫌，並指和市長一起報名參賽的研考會主委殷瑋「沒好好保護市長」蔣萬安則說「一碼歸一碼」對手是賽程的安排，如果廠商違約就依法辦理。

許淑華質疑蔣萬安，為何跟得標廠商一起打壁球？知道是得標廠商後，可以換對手「殷瑋是不是沒有和市長講？」並質詢殷瑋「你要好好保護他啊」不要讓市長被外界質疑，全國縣市首長，哪一個會和得標廠商一起打球？

殷瑋則喊冤，又不是市長自己選球友，是世壯運抽籤抽到，且最好的保護，就是依賽程、依規定進行賽程，這不是市長自己安排的；蔣萬安也說，跟誰打球，這是賽程安排，自己後來才知道。

許淑華指出，知道就應該避嫌，因為社會觀感非常重要，就像剴剴案的社會觀感，世壯運已讓社會觀感非常不佳，要一一檢討精進作為，市長球打很好，但和得標廠商打球就不O K，這是常識啊。

被誇讚球打得好，蔣萬安笑說「從一個初者來講ＯＫ」但不知道對手是誰；許淑華說，如果是她，她會先拒絕，坦白講，因為這是觀感問題，想在黨內角逐和榮登大位的人，應該要愛惜自己羽毛，這是社會觀感的問題，應該要避嫌，如果是副市長李四川就會避嫌。

蔣萬安表示，一碼歸一碼，因為是賽程的安排，如果廠商違約就依法辦理，絕對遵守中央規範，也有積極調查，要求證明文件，嚴格進行驗收。

許淑華則說，如果市長覺得跟得標廠商一起打球沒關係、自己球打得很好、對社會觀感無所謂，那就繼續，反正她是好心提醒，社會觀感應該要獲肯定、認同，沒有一位市長會不避嫌和得標廠商做公開活動。