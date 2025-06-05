快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

板橋就博會吸千人次進場 初媒合率達51%

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市就業服務處今天在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，初媒合率達51%。圖／新北市勞工局提供
新北市就業服務處今天在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，初媒合率達51%。圖／新北市勞工局提供

畢業季將至，新北市就業服務處今天在新北市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請55家廠商參與，釋出超過3000個多元職缺。雖天候不佳，但吸引不少求職者前來參與，活動結束後統計約1066人參與，徵才廠商收到888份履歷，預計錄用453人，初估媒合率達51%。6月還有5場徵才活動，民眾可以把握。

勞工局主任秘書余雅芳表示，6月適逢畢業季，為招募社會新鮮人，許多企業趁機招兵買馬補充新血，現場也能看到不少青年學子前來尋求暑期打工機會，也利用現場提供的履歷健診服務，為自己即時升級履歷，增進面試成功率。

今日包括大魯閣、大樹醫藥、安美得生醫等企業詢問度高。就讀資工系的應屆畢業生陳同學已事先在「新北人力網」預覽職缺內容，一早穿著正式服裝準備現場面試，盼能覓得心儀的工程師職缺。

來自板橋的許先生，過往就讀企業管理相關科系，原先本從事短期職務代理的行政工作，這次看準科技製造業的發展潛力，特地前來尋找就業機會，希望順利獲得轉職入場券。

就服處說，轄內就業服務站台皆能提供專屬就業服務，錯過今日，還有多場徵才，6月11日在板橋崑崙公園市民活動中心、6月13日三重菜寮市民活動中心、6月18日新莊區公所、6月19日中和市民活動中心、6月20日五股勞工活動中心都將持續辦理徵才活動，提供更多在地化職缺。詳情可上「新北市人力網」。

職缺 履歷

延伸閱讀

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

僅因前車綠燈亮未起步 板橋3黑衣惡煞狂按喇叭還砸車

面試被問有應徵其他間怎麼回？ 他「1句封神」拿到5間offer

新葡苑「推車港點吃到飽」回來了！雙北兩店限定「777元吃到爽」、加碼「4人同行1人免費」 這家再霸氣加贈「燒臘三拼」

相關新聞

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

一名網友原本5月初和主管談好6月底要離職，但不太滿意這幾周面試的新工作條件，於是有點後悔想反悔…

板橋就博會吸千人次進場 初媒合率達51%

畢業季將至，新北市就業服務處今天在新北市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請55家廠商參與，釋出超過3000個多元職缺。雖天...

科技業需求持續擴張…AI大噴發！人力銀行AI考照又開班了

6月畢業季到來，許多社會新鮮人開始積極探索未來的職涯方向。根據數位發展部最新公布的統計，今年第1季「電腦及資訊服務業」營...

外籍實習生少三分之二！旅宿業缺工6千人 觀光署擬放寬條件

旅宿業缺工議題未解，勞動部去年8月開放僑外生任職旅宿業，至今僅1人申請。觀光旅館業者指出，今年印尼實習生大幅縮限人數，「...

旅宿缺工約5000多人 觀光署盼移工條件可放寬

根據觀光署統計，旅宿缺工約5000至6000人，目前開放僑外生及外籍實習生的部分的確無法滿足人力缺口，希望開放移工或者僑...

月薪3、4萬能結婚生子嗎？他嘆壓力大 網指1出路：上升空間大

在萬物齊漲的現代，月薪3萬多真的能承擔結婚生子的費用嗎？一名男網友發文表示自己即將年滿30歲，從事行政工作，月薪僅3萬多，女友也到了適婚年齡，薪水雖穩定卻不夠多，擔心無法結婚生子。對此，有其他網友建議可嘗試「業務」類型工作，上升空間較大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。