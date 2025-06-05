萬金杜鵑攝影展 210件作品角逐金獎

照片取自新北市政府

萬金杜鵑攝影展4日在新北市政府1樓西側走廊展出，新北市副市長朱惕之到場頒獎給16位攝影比賽得獎者獎狀及獎金，萬金杜鵑攝影展展期至6月13日，民眾來看展還可拿好康，只要上農業局「稼日蒔光」臉書參加線上留言互動可抽萬金杜鵑品牌護照夾及花精靈植栽袋。

新北市副市長朱惕之表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一，新北市營造「萬金杜鵑」品牌，凝聚地方共識推廣杜鵑之美，獲國際獎項認可。而為紀錄杜鵑之美，新北市農業局廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，本次攝影展計有53人投稿、共210件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者，並頒發獎金1萬元予金獎(第一名)得主林憶萍。

農業局表示，本次得獎作品取景包括春季花展的杜鵑花藝作品、杜鵑美術館、萬里瑪鋉溪畔杜鵑花海、法鼓山世界佛教教育園區的雪白杜鵑花海祈願步道、台灣大學校園、桃園國際自由車環台賽瞬間、彰化社頭等全台各地的杜鵑美景，還有大自然蜜蜂在杜鵑花叢靈動瞬間，以及人與杜鵑花景的互動，都被本屆攝影比賽中的得獎者精彩捕捉。

攝影比賽評審中華攝影雜誌社長兼總編輯駱崇賢表示，本次攝影比賽許多作品善用萬金杜鵑花展造景、發揮想像力，拍攝時充滿創意及美感，評審團在評選時也挑選出各具代表性、每張不重複拍攝手法的作品類型，分別呈現出壯闊氣勢、唯美光影、古典懷舊或自然悠閒等氛圍，且微距與廣角鏡頭運用，體現大而令人一眼驚鴻、小者精緻典雅，皆令人驚艷，整體而言，每一幅作品都可圈可點、令人印象深刻，尤其金、銀獎在評審過程中，更是以一分之差，幾乎不分伯仲，也讓此次評審過程充滿挑戰。

農業局指出，本次金獎得主林憶萍的作品「杜鵑之境」，拍攝由工二建築、自愛及麻吉苗圃李明德花農共同創作的萬金杜鵑花藝作品-屏鵑，運用鏡面與燈光效果，營造出層次豐富、虛實交融的視覺效果，並以柔焦手法增添夢幻氛圍，展現細膩構圖與詩意美感，讓人彷彿置身於詩意盎然之境。

林憶萍表示，因為自己喜歡攝影，而杜鵑是很適合拍攝取景的素材，所以去年就有參加萬金杜鵑攝影比賽，也得到佳作的成績，今年再接再厲，跟著自己攝影的啟蒙老師，也是今年獲得銀獎的鄭明坤（去年金獎得主）再度一起前往萬里及金山展區拍攝，和鄭明坤老師一起收到入圍通知的時候，真的感到超級開心也很榮幸。

聚傳媒