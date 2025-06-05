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貴子坑溪環境營造 新北泰山民生路6/11起封閉

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市政府水利局因應「貴子坑溪河川環境營造計畫」第一標箱涵工程施工，將自6月11日（星期三）上午10時起，封閉泰山區民生路(中港西路至文程路段)，提醒用路人提前由仁義路或文程路改道行駛，並配合現場交通指引。

水利局長宋德仁表示，泰山區民生路段為貴子坑溪整體治水工程的重要節點，為提升周邊地區防洪能力，強化塭仔圳生活圈環境品質，將進行地下疏洪箱涵施作，感謝市民的體諒與配合，共同打造安全宜居的城市環境。

新北市水利局補充，為維持當地交通順暢，施工期間將安排交通指揮人員於民生路與中港西路口及民生路與文程路口協助疏導。提醒駕駛人行經施工路段務必減速慢行，注意安全。封路期間，往返新北大道五段的民眾可由仁義路或文程路改道行駛。籲請市民朋友留意改道路線及現場指示，施工期間如造成不便，敬請見諒。

聚傳媒

水利局 德仁

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