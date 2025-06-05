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北市溪洲河濱公園生態營造動工 斥資6900萬元

中央社／ 台北5日電

為恢復河川生命力，台北市水利處今天在溪洲河濱公園啟動新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程，花費新台幣6900萬元重新調整高灘地使用配置，並透過生態工法改善水質

台北市工務局今天舉辦新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程開工儀式，局長黃一平致詞表示，這項工程代表市府對河濱區域生態環境的重視，除考量硬體環境改善，更納入地區需求，促進自然與人文共榮。

他指出，繼去年啟動景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程，此次擇定新店溪及景美溪匯流口進行改造，未來溪洲河濱公園不僅會有更多樣植栽，還會有嶄新步道提供民眾親水，同時以生態工法改善水質，替動植物打造多樣貌棲地環境。

工務局水利工程處報告指出，目前溪洲河濱公園高灘地運用多為球類運動、自行車道及遊戲場使用，為恢復河川生命力，此次工程將重新規劃全區配置，分為水域棲地環境區、原生植物種植區、地景遊憩區及運動場區。

水利處表示，此工程經費為6900萬元，施作項目包含步道、放流水道、地景、植栽及棲地營造等，將透過生態工法改善水質，搭配調整既有球場位置來降低人為干擾，並依環境條件選種及配置植栽，預計明年2月完工，打造兼具生態棲地、遊憩及環境教育功能場域。

護岸 水質

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