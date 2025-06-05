白晝白羊座流星雨難觀賞 7日登場把握破曉前時機

台北市天文館預告，總是在白天劃過天際的「白羊座流星雨」即將在7日登場，民眾只要把握當天破曉前約1小時的窗口，就有機會成為這場低調宇宙煙火的少數目擊者之一。

依據台北市立天文科學教育館天象預報，白羊座流星雨極大期落在7日黎明破曉前，它的輻射點約在當天凌晨3時從東方地平線升起，估計每小時流星數量達30顆。

天文館說明，白羊座流星雨因為輻射點與太陽距離相近，大多在白天登場，所以無法以肉眼直接觀察，屬於難以目睹的「白晝流星雨」，連天文學家都只能透過電波技術記錄它們穿越大氣的軌跡。

不過，天文館指出，此次恰巧在日出前保留了約1小時的窗口，只要天氣晴朗，民眾將有機會成為少數白晝流星雨的目擊者之一，建議若有意觀賞這場低調卻迷人的宇宙煙火，可在當天凌晨3時抵達遠離光害且視野開闊的地區，往東方低空觀察。